Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mitja Gasparini, najstarejši v slovenski reprezentanci, bo v ponedeljek po turnirju dopolnil 33 let. Foto: FIVB Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarji le še dve stopnici oddaljeni od prvega razreda

Razmere v Avstraliji bistveno boljše kot v Egiptu

22. junij 2017 ob 17:14

Gold Coast - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji, ki so redni del drugega kakovostnega razreda svetovne lige končali na prvem mestu, se bodo v soboto v polfinalu sklepnega turnirja v Avstraliji pomerili z Nizozemsko.

Tekma bo v Gold Coastu na sporedu ob 9.10, v drugem polfinalu se bosta pomerili Avstralija in Japonska. Slovenci, ki so v rednem delu izgubili le eno tekmo, proti Japonski, so v Avstralijo prišli že v torek. Prve treninge so namenili regeneraciji, nekaj časa pa tudi počitku, saj se je kar nekaj igralcev na turnirju v Egiptu zastrupilo s hrano.

"Zdravstveno stanje je zdaj bolj ali manj dobro, le da nekateri fantje še čutijo posledice zastrupitve s hrano v Egiptu. Na srečo je naša zdravstvena služba naredila vse, da se je stanje hitro popravilo. V Avstraliji je vse drugače, precej lepše je in igralci so spet nasmejani. A da bi prišli do rezultata, ki ga želimo, bomo morali biti tako telesno kot psihično na najvišji možni ravni. Na zaključnem turnirju igrajo le najboljše ekipe in mi jih moramo premagati," je dejal selektor Slobodan Kovač.

Tudi po besedah Mitje Gasparinija je vzdušje v slovenskem taboru dobro: "Vzdušje je boljše kot na drugih turnirjih, še zlasti to velja za Egipt, kjer so bile razmere skoraj katastrofalne. V Avstraliji imamo vse, kar potrebujemo, tako da smo zelo zadovoljni z razmerami in lahko razmišljamo le o odločilnih tekmah. Prvi korak je bila uvrstitev na zaključni turnir, in to smo opravili z odliko. Zdaj nas čaka še težji del, priti do želene končne zmage. Pripravljamo se enako kot na vsako tekmo, s treningom, videoanalizami in vso drugo pripravo, ki spada zraven. Občutek, ker igraš pomembnejšo tekmo, torej polfinale in finale, je resda malo drugačen, a kar nekaj takšnih tekem smo v klubu in v reprezentanci že odigrali, tako da smo na take vrste pritisk nekako že vajeni."

V preteklosti so se slovenski in nizozemski odbojkarji že velikokrat pomerili med sabo – nekajkrat v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, trikrat pa tudi na evropskem prvenstvu. Dvakrat so bili boljši Nizozemci, predlani v Varni so v četrtfinalu zmagali Slovenci. Veliko več izkušenj ima Nizozemska, za katero bo sobotna tekma s Slovenijo 300. v svetovni ligi. Pred njo so po številu nastopov le Brazilija (441), Italija (424), Rusija (404) in Kuba (374), leta 1996 pa so v tem tekmovanju tudi zmagali. Tega leta so v Atlanti osvojili zlato olimpijsko kolajno. V letošnji svetovni ligi je bila Nizozemska s sedmimi zmagami in dvema porazoma po rednem delu tekmovanja le za Slovenijo.

"Stik z dvorano smo dobili in se nanjo že navadili, tako da s tem ne bomo imeli težav. Za nami je res dolga pot iz Egipta, a smo se že dokaj dobro odpočili. Moramo se maksimalno osredotočiti na prihajajoče treninge in tekme, tako da bomo lahko izpolnili cilj, ki smo si ga zadali na začetku lige. Ekipi, s katerima se letos še nismo srečali, igrata nekoliko drugačno odbojko, ampak to ničesar ne spremeni. Na tekmi se moramo pripraviti tako, kot smo se na vse dosedanje. Najprej nas čakajo Nizozemci, proti katerim bo pomembno, da bomo igrali kot ekipa, našli pravo energijo in odigrali tako, kot se bomo dogovorili na videoanalizi," je o dvoboju z Nizozemci spregovoril Jan Kozamernik, ki na turnirju v Kairu zaradi poškodbe prsta ni mogel igrati.

DRUGI RAZRED, zaključni turnir, polfinale, sobota ob 9.10:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA



Ob 11.40:

AVSTRALIJA - JAPONSKA



Finale, nedelja ob 8.10



Za tretje mesto, nedelja ob 5.40



Zmagovalec sklepnega turnirja se bo uvrstil v prvi razred.

T. J.