Odbojkarji pred polfinalom: Kakovost je na naši strani

Polfinale v soboto ob 9.10

23. junij 2017 ob 20:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarje v soboto ob 9.10 čaka polfinalni obračun za preboj v elitni razred svetovne lige. Nasprotnik je Nizozemska, ki so jo Slovenci premagali pred dvema letoma na evropskem prvenstvu.

V nizozemskem taboru se obračuna s Slovenijo že zelo veselijo, še posebej selektor Gido Vermeulen, ki želi videti, koliko je od zadnje medsebojne tekme na evropskem prvenstvu 2015, ko je bila Slovenija boljša s 3:0, napredovalo njegovo moštvo: "Zelo vesel sem, da bomo igrali proti Sloveniji. Z njimi sem si želel igrati že pripravljalne tekme, a se nam ni uspelo organizirati. Pred dvema letoma smo proti njim izgubili, ko so odigrali zares izjemno evropsko prvenstvo. Zelo sem užival, ko sem jih spremljal. Kot trener sem radoveden, kako se bo moje, nekoliko pomlajeno moštvo soočilo s to izkušeno ekipo. Slovenski odbojkarji imajo namreč veliko izkušenj, igrajo v najboljših evropskih ekipah. Moji igralci so za raven slabši, tako da je Slovenija favorit. A me res zanima, ali nam bo uspelo napredek, ki smo ga naredili, pokazati tudi proti Sloveniji."

Kovačič: Kakovost je na naši strani

Nizozemci so po rednem delu lige s sedmimi zmagami zasedli drugo mesto, dobili pa so zadnjih šest tekem. Še boljši izkupiček imajo Slovenci, ki so na devetih srečanjih slavili osemkrat. To jih po besedah Janija Kovačiča postavlja v vlogo prvih favoritov: "Po prvem, skupinskem delu tekmovanja smo zasedli prvo mesto, zato mislim, da nam samozavesti ne sme manjkati. Po drugi strani so Nizozemci na tekmah prikazali zelo dobro igro, kar se vidi tudi na posnetku, ki smo si ga že ogledali. A vseeno mislim, da je kakovost na naši strani. To moramo tudi pokazati in se tako vesti na igrišču. Motivacije nam ne bo manjkalo, tako kot nam je ni na najpomembnejših tekmah v zadnjih treh letih, saj si v nedeljo vsi želimo igrati v finalu."

Misli slovenskega tabora so že vse od zaključka tretjega turnirja v Egiptu usmerjene v prve tekmece. "Imajo dva odlična napadalca, korektorja Wouterja Ter Maata in sprejemalca Thijsa Van Horsta. Kot je za Nizozemce že od nekdaj značilno, imajo zelo visoko ekipo, kar je njihova prednost. Sicer pa imajo največje težave pri sprejemu začetnega udarca, kar moramo izkoristiti. Imajo nekaj težav s poškodbami, zato so nekoliko spremenili postavo. Pričakujem, da bomo do tekme imeli o njih vse potrebne informacije in da bomo fante na tekmo čim bolje pripravili," so ocenili nasprotnike v slovenskem taboru.

SVETOVNA LIGA

Drugi razred, zaključni turnir, Gold Coast, Avstralija



Polfinale, sobota ob 9.10:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA



Ob 11.40:

AVSTRALIJA - JAPONSKA



Finale, nedelja ob 8.10.



Za tretje mesto, nedelja ob 5.40.



Zmagovalec sklepnega turnirja se bo uvrstil v prvi razred.

