Svetovna liga: Slovenija - Japonska

Avstralija v boju za tretje mesto boljša od Nizozemske

25. junij 2017 ob 07:30,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 08:07

Gold Coast - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarje le še ena stopnica loči od elite. Zadnja ovira na tej poti je Japonska, s katero se pravkar merijo v finalu zaključnega turnirja drugega kakovostnega razreda svetovne lige.

Aktualni evropski podprvaki so svojo moč v Gold Coastu v Avstraliji pokazali v polfinalu, ko so s 3:0 zanesljivo ugnali Nizozemsko. "Motivacija je nedvomno zelo visoka. V enem mesecu smo dali čez štiri celine, imeli veliko težav, a smo sem prišli s samo enim porazom. Želimo, da tako tudi ostane," je povedal Mitja Gasparini, ki je bil najučinkovitejši slovenski posameznik v polfinalu.

Edini poraz v rednem delu drugega razreda svetovne lige so varovancem Slobodana Kovača povzročili prav Japonci, ki so pred domačimi gledalci slavili s 3:2. Sicer so Slovenci skupaj dobili osem junijskih tekem, igrali pa so v Južni Koreji, na Japonskem, v Egiptu in zdaj v Avstraliji.

Japonska je bila v polfinalu s 3:2 boljša od gostiteljev zaključnega turnirja, ki so dobili tekmo za tretje mesto. S 3:0 so bili Avstralci boljši od Nizozemcev.

DRUGI RAZRED, zaključni turnir, finale, danes ob 8.10:

SLOVENIJA - JAPONSKA

0:0 (-, -, -)



Za tretje mesto:

AVSTRALIJA - Nizozemska

3:0 (27, 19, 26)

Zmagovalec sklepnega turnirja se bo uvrstil v prvi razred.

