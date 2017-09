Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odbojkarji ACH Volleyja, ki branijo naslov prvaka, so bili kritični do koledarja. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Jerala okrcal odnos odbojkarske zveze do ACH-ja Dodaj v

Odbojkarska zveza Slovenije zavrača kritike koledarja

Nemogoče je ugoditi vsem željam

29. september 2017 ob 17:15,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) se je odzvala na navedbe kluba ACH Volley, da koledar tekmovanj v državnem prvenstvu ni bil usklajen z željami nastopajočih ekip. Na OZS poudarjajo, da je bil koledar usklajen s klubi.

"OZS izvedbo in koledar tekmovanj skuša v kar največji meri prilagoditi klubom, čeprav v tistem času (nastajanje koledarja op. STA) še ni znano, v katerih mednarodnih tekmovanjih in s kako kakovostnimi ekipami bodo nastopili slovenski klubi in tako ni mogoče predvideti, kako obremenjeni bodo klubi in kako zgoščen bo zanje koledar tekmovanj," so zapisali pri OZS.

ACH želel ukiniti modro skupino

Na OZS pravijo, da je ACH Volley Ljubljana na majskem sestanku podal predlog za ukinitev modre skupine, a se večina klubov s tem predlogom ni strinjala, zato OZS predloga ni upoštevala. "Kakovostna razlika med najboljšimi in najslabšimi klubi, ki nastopajo v 1. DOL, je po eni strani sicer relativno velika, po drugi strani pa še vedno premajhna, da bi lahko nekaterim ekipam dovolili, da dela prvenstva sploh ne odigrajo in se uvrstijo neposredno v končnico. To ne bi bilo pošteno do ostalih prvoligaških klubov, ki jim OZS mora omogočiti, da se vsaj dvakrat v sezoni pomerijo z najboljšimi klubi, prav tako takega predloga OZS, že zaradi športnega vidika in kredibilnosti prvenstva, ne more sprejeti," še pišejo pri OZS.

Najboljši klubi imajo natrpan urnik

Pri zvezi sicer priznavajo, da so najboljši klubi, ki nastopajo tako v evropskih pokalih, kot v srednjeevropski ligi, v državnem prvenstvu in v pokalu Slovenije močno obremenjeni s številom tekem na letni ravni, zato tem klubom skušajo v kar največji meri prilagoditi koledar, pri tem pa mora upoštevati tudi evropskih pokalov, srednjeevropske lige in reprezentančnih akcij. "OZS je morala zaradi natrpanosti koledarja za sezono 2017/18 tako odreči tudi že napovedanemu superpokalu, saj zanj ni bilo mogoče najti primernega termina."

"Podobne težave, kot jih ima ACH Volley Ljubljana, imata tako lahko tudi Nova KBM Branik Maribor in Calcit Volley Kamnik, pri čemer ima ACH Volley Ljubljana še dodatno težave z razpoložljivostjo svoje domicilne dvorane, zato marsikateri termin, v katerem bi bile tekme lahko odigrane, ne pride v poštev," še pojasnjujejo pri OZS in dodajajo, da je glede na širino tekmovanj praktično nemogoče ugoditi željam vseh klubov.

Nova sezona državnega prvenstva se bo tako v moški kot v ženski konkurenci začela v soboto, 7. oktobra.

