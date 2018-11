"Oranžni zmaji" v Nemčijo s pozitivnim razmišljanjem in z željo po zmagi

Treneraj Heynen in Urnaut soseda

20. november 2018 ob 16:25

Friedrichshafen - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odbojkarski prvaki, igralci ACH Volleyja, v sredo začenjajo novo sezono Lige prvakov. Za uvod se bodo v Friedrichshafnu na jugu Nemčije pomerili z nemškimi podprvaki.

Friedrichshafen vodi selektor svetovnih prvakov Poljakov, Vital Heynen. Nemška ekipa, leta 2007 evropski prvak in lani podprvak, nima zvezdnikov, nima nemškega reprezentanta, ima pa češkega, slovaškega, romunskega in grškega. Stavi na ekipni duh in je na domačem igrišču zagotovo favorit. A kot pravi trener Ljubljančanov Andrej Urnaut, vseeno ni nepremagljiva. Letos je predvsem po zaslugi poljskega korektorja Bartlomieja Boladza že osvojila nemški superpokal.

Urnaut: Želimo si zmago

"So popolna ekipa, predvsem na domačem igrišču. Odlični so na vseh položajih, še posebno pa dobro servirajo in imajo vrhunski blok. A tudi mi nismo v slabi formi, za zmago pa bomo morali izvajati pritisk s servisi in biti zbrani na sprejemu. Na tekmo gremo s pozitivnim razmišljanjem, seveda si želimo zmago," meni Urnaut, ki ima v svoji karieri bogate izkušnje z nemškimi moštvi. Kot igralec v sezoni 2002/2003 in kot glavni trener leta 2009 je bil del nemških prvakov, danes imenovanih Berlin Recycling Volleys.

Heynen in Urnaut soseda v Belgiji

Srečanje v sredo bo tudi trenerski "spopad sosedov", saj sta Heynen in Urnaut v Belgiji, kjer oba živita, soseda. Čeprav na zadnjih dveh tekmah zaradi bolezni ni igral reprezentančni libero Jani Kovačič, je v ponedeljek že normalno treniral in bo lahko pomagal soigralcem v Friedrichashafnu. Tekma se bo začela ob 20. uri.

ODBOJKA



LIGA PRVAKOV (M)



SKUPINA C, 1. krog



Sreda ob 20.00:

FRIEDRICHSHAFEN - ACH VOLLEY



Torek ob 17.30:

ZENIT ST. PETERBURG - CHAUMONT

A. V.