Prekmurci prepričljivo premagali Triglav

Komentar 4. kroga odbojkarskega prvenstva

30. oktober 2017 ob 18:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 4. krogu državnega prvenstva v odbojki je Panvita Pomgrad presenetljivo gladko slavila na gostovanju v Kranju, pri dekletih pa sta vodilni ekipi Nova KBM Branik in Calcit Volleyball pričakovano vknjižili nove tritočke.

Z najdaljšim obračunom so postregle odbojkarice ekip Kema Puconci in GEN-I Volley, saj so zadnje za zmago potrebovale kar 2 uri in 17 minut.

Odbojkarji Panvite Pomgrad nadaljujejo odlične predstave, saj so v derbiju gladko s 3:0 odpravili kranjski Triglav. Že na začetku tekme so zaigrali odločno in si predvsem z dobro igro v bloku priigrali neulovljivo prednost, ki so jo do konca prvega niza le še povečevali ter domačine pustili pri 13 točkah. V drugem nizu je Sašo Rop poskusil z menjavami prebuditi svoje fante, ki so nato nudili boljši odpor in ob nekaj napakah Prekmurcev prišli do vodstva, a so gostje v končnici odigrali bolj zbrano in povedli z 2:0. V tretjem nizu pa so Kranjčani ponovno slabše odigrali v obrambi in odbojkarjem Panvite omogočili nekaj lahkih točk. Po seriji kar devetih zaporednih točk na računu varovancev Dejana Fujsa je bila tekma odločena, odbojkarji iz Murske Sobote pa so se le še utrdili na vrhu lestvice državnega prvenstva (ACH Volley Ljubljana ima dve, Calcit Volley pa eno tekmo manj).

Zmag s 3:0 sta se veselila tudi Salonit Anhovo in ekipa Hoč, ekipa GEN-I Volley pa je za zmago proti Črnučam potrebovala pet nizov.

1. DOL, 4. krog

HOČE - KRKA

3:0 (24, 16, 14)

SALONIT - MARIBOR

3:0 (20, 19, 24)

TRIGLAV KRANJ - PANVITA POMGRAD

0:3 (-13, -22, -18)

ČRNUČE - GEN-I VOLLEY

2:3 (22, -24, -25, 16, -11)

Preloženo:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEY

Lestvica: PANVITA POMGRAD 4 3 1 10 točk SALONIT 4 3 1 8 CALCIT VOLLEY 3 2 1 7 ACH VOLLEY 2 2 0 6 HOČE 4 2 2 6 TRIGLAV KRANJ 4 2 2 6 MARIBOR 4 2 2 5 ČRNUČE 4 1 3 4 GEN-I VOLLEY 3 1 2 2 KRKA 4 0 4 0

Med dekleti sta Nova KBM Branik in Calcit Volley z novima zmagama pričakovano potrdila vodilni mesti v skupnem točkovanju 1. DOL za ženske. Bankirke so že med tednom bile boljše od novink v prvi ligi, ekipe Ankaran Hrvatini, Kamničanke pa so se v soboto pomerile z odbojkaricami Zgornje Gorenjske, ki v prvih dveh nizih nikakor niso uspele parirati favoriziranim gostjam. V tretjem nizu so domačinke ob podpori s tribun prikazale boljšo predstavo, s številnimi lepimi akcijami in niz mirno odločile v svojo korist. Calcitovke si niso mogle privoščiti še enega izgubljenega niza in so ponovno zaigrale odločneje ter slavile s 3:1. Luka Koper in Ljubljana po porazih proti Formuli Formis in Aliansi Šempeter ostajata še brez točk.

Ženske, 4. krog

ANKARAN HRVATINI - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-12, -19, -18)



FORMULA FORMIS - LUKA KOPER

3:0 (17, 11, 11)



ZGORNJA GORENJSKA - CALCIT VOLLEY

1:3 (-13, -15, 21, -8)



KEMA PUCONCI - GEN-I VOLLEY

2:3 (23, 22, -12, -24, -10)



ALIANSA ŠEMPETER - LJUBLJANA

3:0 (22, 11, 17)

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 4 4 0 12 točk CALCIT VOLLEY 4 4 0 12 GEN-I VOLLEY 4 4 0 12 FORMULA FORMIS 4 3 1 9 ALIANSA ŠEMPETER 4 3 1 9 KEMA PUCONCI 4 2 2 6 ZGORNJA GORENJSKA 4 0 4 1 LJUBLJANA 4 0 4 0 ANKARAN HRVATINI 4 0 4 0 LUKA KOPER 4 0 4 0

T. O.