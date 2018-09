Odbojkarji na uvodu močnega turnirja boljši od Kanade

Vsi nasprotniki v Stožicah sodijo v svetovni vrh

6. september 2018 ob 17:58,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z obračunom med slovenskimi in kanadskimi odbojkarji se je začel močan pripravljalni turnir za svetovno prvenstvo. Slovenija je bila v Stožicah boljša s 3:1 v nizih.

Poleg gostiteljev in Kanadčanov v Ljubljani sodelujejo še Američani in Iranci. Vsi trije nasprotniki vrste Slobodana Kovača sodijo v svetovni vrh. Tokratni tekmeci, Kanadčani, so na svetovni lestvici na šestem mestu, Iran je osmi, ZDA pa so celo druge. Za primerjavo, Slovenija je 23.

Slovenija se pripravlja na premierni nastop na svetovnem prvenstvu, ki se v Italiji in Bolgariji začenja naslednji teden. Slovenija bo prvo tekmo v Nelson Mandela Forumu v Firencah odigrala v sredo, ko se bo pomerila z Dominikansko republiko, nato pa jo čakajo še Japonska, Belgija, Argentina in Italija.

LJUBLJANA, Volleyball Challenge:

SLOVENIJA - KANADA

3:1 (25, -21, 22, 20)

Četrtek ob 21.15:

ZDA - IRAN



Petek ob 17.00:

KANADA - ZDA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - IRAN



Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA - ZDA

Ob 21.15:

IRAN - KANADA

T. J.