Prvorazredni odbojkarji: "Slovenija se ne zaveda, kaj smo naredili"

Po 41 urah prispeli v Slovenijo

27. junij 2017 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Ne zavedamo se, kaj smo naredili. Slovenija se ne zaveda, kaj smo naredili. Slovensko odbojko smo popeljali v svetovni vrh," je po prihodu v Slovenijo povedal kapetan odbojarske reprezentance Tine Urnaut.

Odbojkarji so se z odličnimi igrami prebili v elitni razred svetovne lige, o čemer so sanjali nekaj let, kot je povedal Urnaut: "Zadali smo si cilj, da se uvrstimo v prvo skupino, to smo dosegli v minimalnem času. To vsem nadaljnjim generacijam omogoča, tega mi nismo imeli, da se že vklopijo na tekmovanje, ko pridejo v člansko konkurenco in igrajo na najvišjem možnem nivoju. Slovensko odbojko smo popeljali v svetovni vrh."



Dajte nam tisto, za kar smo se borili

Urnaut je po vrnitvi domov komentiral tudi govorice, da Mednarodna odbojkarska zveza razmišlja o spremembi formata tekmovanja in da lahko Slovenija zaradi tega ostane brez mesta med elito v svetovni ligi. "Do zdaj je bilo po pravilih, da se zmagovalec druge skupine uvrsti v prvo skupino. S kakovostjo igre smo pokazali, da si zaslužimo prvo skupino. Na strani svetovne zveze je, da ne spreminja pravil po nepotrebnem. Na naši zvezi pa je, da pritisne - in prepričan sem, da bo - in nam zagotovi tisto, za kar smo se borili."

Po 41 urah le doma

Odbojkarjem ne manjka motivacije, poudarja Urnaut, a obenem je opozoril na zaplete, s katerimi so se srečali: "Za nami je katastrofalna pot. Enainštirideset ur potovanja. Smo edina ekipa, ki je prepotovala tri kontinente, menjali smo časovna območja. Vse je bilo nastavljeno proti nam. Zadnje potovanje nam ni šlo na roko. Veselje zagotovo je, smo pa maksimalno izčrpani in hudi potrebni počitka."

D. S.