Slovenci morali priznati premoč Avstralcem

Od četrtka do sobote s Kanado, Iranom in ZDA

4. september 2018 ob 20:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom izgubila proti Avstraliji z 2:3 (20, -16, 19, -21, -10).

Pripravljalni obračun med reprezentancama Slovenije in Avstralije, ki ju že čez dober teden čaka nastop na svetovnem prvenstvu, so odločneje začeli avstralski odbojkarji. Ti so dobro izvajali začetne udarce in hitro prišli do vodstva z 8:3. Sledil je niz točk Slovenije na servis Čebulja, v napadu za 8:8 je bil uspešen Gasparini. Slovenci so nato prevzeli pobudo, niz pa je s točko v napadu pri 25:20 zaključil Čebulj.

Avstralci, ki so v letošnji sezoni igrali v novoustanovljeni Ligi narodov in jo končali na 13. mestu, so tudi drugi niz začeli nekoliko bolje in do sredine niza vodili s točko ali dvema naskoka, po dobrem servisu Walkerja pa povedli z 11:8. Po izenačenju na 11. točki je tekmecem uspel niz točk na servis Carrolla (17:12). Ob tem so dobro igrali v obrambi, v protinapadih je bil uspešen Smith. Gostje so še naprej pritiskali na slovenske sprejemalce, dobro so tudi blokirali in razliko prenesli v končnico. Niz so dobili prepričljivo, s 25:16.

V tretjem nizu sta bili ekipi poravnani do 8. točke, po dveh dobrih začetnih udarcih Vinčića in napakah v avstralski vrsti pa so z dvema točkama naskoka, z 10:8, povedli Slovenci. Pajenk je prispeval as za 13:10, a so Avstralci poravnali. Po napadih Čebulja in Urnauta ter bloku Gasparinija so Kovačevi varovanci ušli na 20:16. Z dobro obrambo so nasprotnike prisilili v napake in prednost še povečali ter slavili s 25:19.

V četrtem nizu je Kovač v igro poslal Ropreta, Šterna, Štalekarja, Pavlovića, Šketa in Tomana, na igrišču je ostal le Urnaut. Za nekaj menjav se je odločil tudi gostujoči strateg Lebedew. Sprva so ritem narekovali gostitelji in vodili s 7:6, nato pa se je s tremi asi za preobrat in za 10:7 izkazal avstralski korektor Williams. Razlika v korist tekmecev se je še povečala (16:10), z napadi Šketa in Šterna pa se je prednost stopila na tri točke, na 16:19. Štalekar je poskrbel za znižanje na 20:22, a so bili v zaključku tekmeci bolj zbrani za zmago s 25:21.

Slovenci zapravili priložnosti za izenačenje

Napake slovenske vrste so pripomogle k vodstvu Avstralije s 4:1 in 5:2. Po zaslugi Šterna so se Slovenci približali na 4:6, nato pa niso izkoristili priložnosti za izenačenje. Napad Šketa in as Ropreta sta domače pripeljala že na 7:8, a so sledile nove napake (8:11), ob tem je bil v napadu odličen Walker, ki je s pomočjo Williamsa svoje moštvo popeljal do zmage s 15:10.

Pred odhodom v Firence slovensko vrsto zdaj čaka še nastop na domačem mednarodnem turnirju, Ljubljana Volleyball Challenge, ko bo v Ljubljani, od 6. do 8. septembra. Slovenija bo gostila Kanado, Iran in ZDA.

ODBOJKA



MEDNARODNI TURNIR (M)



LJUBLJANA, Volleyball Challenge



Četrtek ob 18.00:

SLOVENIJA – KANADA

Ob 21.15:

ZDA – IRAN



Petek ob 17.00:

KANADA – ZDA

Ob 20.00:

SLOVENIJA – IRAN



Sobota ob 18.00:

SLOVENIJA – ZDA

Ob 21.15:

IRAN – KANADA

