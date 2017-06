Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Mitja Gasparini je k zmagi prispeval 20 točk. Foto: BoBo Sorodne novice Odbojkarji pred polfinalom: Kakovost je na naši strani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija po sijajni predstavi le še korak od elite

Drugi polfinalni par je Avstralija - Japonska

24. junij 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 10:15

Gold Coast - MMC RTV SLO

Slovenija je na zaključnem turnirju drugega razreda odbojkarske svetovne lige s 3:0 premagala Nizozemsko in je le še en korak oddaljena od cilja, ki se je še pred nekaj leti zdel nedosegljiv, igranja med elito.

Nizi so se končali na 15, 30 in 20. Slovenija je dvoboj proti močni reprezentanci, ki je bila leta 1996 olimpijski prvak, pred lepim številom razigranih navijačev s slovenskimi zastavami odigrala izredno zrelo, razpoložen je bil zlasti korektor Mitja Gasparini (20 točk). V drugem nizu je pokazala tudi psihično trdnost in ubranila pet zaključnih žog. V nedeljskem finalu (ob 8.10) bo tekmec za preboj v prvi razred svetovne odbojke zmagovalec današnjega obračuna med Avstralijo in Japonsko.

Le 15 točk Nizozemcev v prvem nizu

Prvi niz je Slovenija odigrala odlično in takoj "zagrozila" z močnimi servisi. Na prvi tehnični odmor je po asu Mitje Gasparinija odšla s prednostjo 8:3. Tudi v nadaljevanju Slovenija ni popuščala, zlasti Gasparini je bil razpoložen (osem točk), tako da si je Slovenija priborila devet zaključnih žog in unovčila že prvo.

Napeti drugi niz

Drugi niz je bil zelo izenačen, pri prvem tehničnem odmoru je Slovenija ob razpoloženem Klemnu Čebulja vodila z 8:6, pri drugem s 16:14, a vseeno si je nizozemska izbrana vrsta prva priborila zaključno žogo. Sledila je drama, obe ekipi sta imeli svoje priložnosti, a na koncu niza so se veselili Slovenci (32:30).

Pri drugem odmoru že dišalo po uspehu

Tudi zadnji niz je Slovenija začela spodbudno, Čebulj je priboril prednost 3:0. Ob drugem tehničnem odmoru je bilo že 16:10. Nizozemci so sicer znižali na 21:19, v zaključku pa so Slovenci spet zaigrali brezhibno. 23. točko je priboril Gasparini, po napaki Nizozemcev pa je imela Slovenija prvo zaključno žogo in jo tudi unovčila.

SVETOVNA LIGA, drugi razred, zaključni turnir, Gold Coast, Avstralija

Polfinale:

SLOVENIJA - NIZOZEMSKA 3:0 (15, 30, 20)

Gasparini 20, Urnaut 15 točk ...

Danes ob 11.40:

AVSTRALIJA - JAPONSKA

Finale, nedelja ob 8.10.

Za tretje mesto, nedelja ob 5.40.

Zmagovalec sklepnega turnirja se bo uvrstil v prvi razred.

T. O.