Slovenke v dodatnih kvalifikacijah z Grčijo, Češko, Bolgarijo, Belgijo in Nizozemsko

Četrta zmaga odbojkaric na Portugalskem za potrditev dodatnih kvalifikacij

4. junij 2017 ob 17:37,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 22:23

Braga - MMC RTV SLO/STA

Slovenske odbojkarice so na kvalifikacijskem turnirju za SP še četrtič zmagale. S 3:0 so odpravile Finke (16, 21, 24) in tako potrdile uvrstitev v dodatne kvalifikacije.

Slovenke so kvalifikacijski turnir, na katerem so izpolnile cilj in zaostale le za Nemkami, končale z novo zanesljivo zmago. Na poti do nje so proti Finski, ki je na turnirju le enkrat zmagala, imele nekaj težav le v tretjem nizu. V prvih dveh nizih tekme, ki ni odločala o ničemer, so vodile od začetka do konca, v drugem so se jim Finke nekajkrat nevarno približale, a v končnici niso imele možnosti. V tretjem pa so Finke vodile ves čas, imele tudi dve zaključni žogi, a so ju Slovenke ubranile, s štirimi zaporednimi točkami pa osvojile novo zanesljivo zmago.

Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so večino tekme odigrale v najboljši postavi, občasno pa so v igro s klopi vstopile Nika Blagne, Sara Najdič in Katja Mihalinec, ki so z učinkovitim napadom hitro pokazale, da bo padel še en tekmec. Iza Mlakar in Saša Planinšec sta bili najzaslužnejši, da je njuna ekipa v prvem nizu hitro prišla do visoke prednosti, povedle so s 13:5, pozneje je razlika narasla tudi že na +12 (21:9), tako da kljub nekoliko manj zbrani igri Slovenk v končnici dvoma, kdo bo niz dobil, ni bilo.

Tako kot v prvem so Slovenke tudi v drugem hitro povedle. Mlakarjevi in Planinščevi sta si pri zbiranju točk pridružili Anita Sobočan in Tina Grudina, posledica je bilo vodstvo s 7:1, šest točk prednosti je obstalo vse do izida 14:8. Nato pa so se Finke začele približevati, dvakrat prišle le na točko zaostanka, a po izidu 22:21 so Slovenke osvojile tri zaporedne točke in izid je bil 2:0.

Tretji niz so Finke vendarle odigrale nekoliko bolje. Na začetku so povedle s 4:1, nato še nekajkrat vodile s tremi točkami prednosti, nazadnje s 23:20. Toda borbene in zbrane Slovenke jim niso privoščile niti častnega niza, ko je bilo najbolj potrebno, so bile na pravi ravni, tako da se je tekma končala po treh nizih.

Konec avgusta se bodo v dodatnih kvalifikacijah pomerile z Grčijo, Češko, Bolgarijo, Belgijo in Nizozemsko. Na svetovno prvenstvo se bosta uvrstili prvouvrščeni ekipi dodatnih kvalifikacij, prireditelj turnirja pa še ni znan. Ob Nemčiji bodo prihodnje leto na Japonskem iz Evrope zanesljivo igrale še Rusija, Srbija, Turčija, Italija in Azerbajdžan.