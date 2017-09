Slovenke v Stožicah suvereno do tretje zmage

V Ljubljani poteka svetovno prvenstvo do 23 let

12. september 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice so s točkami Mlakarjeve in Ščuke v napadu ter Sobočanove na začetnem udarcu, z vodstvom s 4:0, odprle obračun proti, prav tako še neporaženi, Kitajski. A tekmice so hitro ujele ritem in dosegle tri zaporedne točke ter v nadaljevanju, na račun dobrih servisov Chenove in blokov sprednje vrste prišle celo do vodstva z 8:7. Sledili sta točka Mlakarjeve in napaka azijskih predstavnic ter blok Planinščeve za 10:8. Mlakarjeva in Vovkova sta poskrbeli za 11. in 12. točko, Sobočanova pa je z dobrim servisom omogočila blok Planinščevi in zaključno žogo pri 14:10. Selektor Wu se je odločil za odmor, a so po njem njegove varovanke dosegle le točko, z atraktivnim napadom je set zaključila Mlakarjeva.

Slovenke so odločno začela tudi drugi niz in po dveh varanjih in asu Mlakarjeve povedla s 4:2, za vodstvo s 7:4 pa je s še eno neposredno točko z začetnim udarcem poskrbela Grudina. Ko so se Kitajke, po dobrih servisih Jinove, že približale na 6:7, so si privoščile napako, z asom Morijeve pa so Chiappinijeve varovanke pobegnile na 9:6. Wu je reagiral s prekinitvijo, po kateri so se tekmice zopet povsem približale (9:8), a je bila nato v napadu in bloku uspešna Planinščeva, as je dodala Sobočanova, novo točko z varanjem pa Mlakarjeva (13:8). Planinščeva je po dobrem sprejemu Pahorjeve uspešno napadla še za 14. točko (14:10). Po dveh zaporednih zaključkih gostij je slovenska klop posegla po prekinitvi, drugi niz pa je nato z napadom zapečatila Ščuka.

Tudi v tretjem nizu so Slovenke prišle do vodstva s 4:2, saj sta Planinščeva in Sobočanova dobro servirali, Grudina je dvakrat blokirala (6:3), po odmoru na zahtevo Wuja pa je naša blokerka še z napadom prebila visok kitajski blok. Naše odbojkarice še naprej niso popuščale. Ščuka in Grudina sta s servisi vršili pritisk na tekmice, ki so začele grešiti, prednost Slovenije pa je hitro narasla na šest točk (10:4). Nove točke sta naši vrsti prinesli Vovkova z napadom in Morijeva z dvema odličnima začetnima udarcema. Niz je z blokom za 15:5 tokrat zaključila Planinščeva.

Kitajke se kljub zaostanku niso predale. Slovenke so sicer tudi v četrtem nizu narekovale ritem igre, a so jim bile Wujeve varovanke ves čas za petami. Dobro so servirale in bile prodorne tudi v napadih. Pri 7:6 so naša dekleta vodila z minimalno prednostjo, nato pa je na začetni udarec prišla Morijeva in dosegla dva asa, Vovkova je dobro igrala tako v napadu kot v bloku in nanizala tri točke. Pri 11:6 je Wu poizkusil s še eno prekinitvijo, a njegove varovanke v napadu niso mogle zaustaviti Planinščeve, v obrambi je bila odlična Pahorjeva, po dveh napakah Kitajk pa je sledil še zaključek Ize Mlakar za zmago s 15:8.

Naslednja tekma Slovenke čaka v četrtek, ko se bodo merile s Tajsko.

SP DO 23 LET

LJUBLJANA, skupina A, Stožice

3. krog:

SLOVENIJA - KITAJSKA

4:0 (11, 12, 5, 8)

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - ARGENTINA

4:3 (-21, -12, 12, 15, 14, -20, 5)



TAJSKA - EGIPT

PREOSTALI TEKMI SLOVENIJE



Četrtek ob 17.00:

SLOVENIJA - TAJSKA



Petek ob 17.00:

SLOVENIJA - EGIPT



Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Vstop na vse tekme je prost.