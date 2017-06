Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Izza Mlakar in Tina Grudina sta bili najučinkovitejši v slovenski reprezentanci. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Premalo sproščene, da bi lahko presenetile Nemke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenke z zmago ostajajo v igri vsaj za dodatne kvalifikacije

Odbojkarice na Portugalskem vknjižile prve tri točke

1. junij 2017 ob 18:27

Viana do Costelo - MMC RTV SLO/STA

Slovenske odbojkarice so na drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na svetovno prvenstvo vknjižile prvo zmago. S 3:0 (17, 15, 16) so bile boljše od Francozinj.

Na Portugalskem sta obe reprezentanci klonili v prvem krogu skupine F. Slovenija je pričakovano ostala praznih rok proti Nemčiji, Francija pa je morala premoč priznati gostiteljicam. Slovenke s prvimi tremi točkami zdaj ostajajo v igri najmanj za drugo mesto, s tem pa tudi za uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Francozinje so premagal že predlani v dodatnih kvalifikacijah za prvo uvrstitev na evropsko prvenstvo.

Drugo tekmo so Slovenke začele povsem drugače kot prvo. Ob boljšem servisu in napadu so Slovenke na prvi tehnični odmor odšle s prednostjo treh točk, po novih dveh zaporednih pa je bilo že 10:5 za izbranke selektorja Alessandra Chiappinija. Tudi v nadaljevanju niza niso popuščale, hitro so prišle do prednosti sedmih točk (14:7), takšna pa je bila razlika tudi ob drugem tehničnem odmoru, kar je bilo dovolj za prvi slovenski niz v kvalifikacijah.

V drugem nizu so Francozinje z razigranimi Slovenkami držale korak le do sedme točke, že do drugega tehničnega odmora pa so zaostajale za šest točk. Prednost slovenske ekipe je do konca niza le še naraščala, na koncu je znašala deset točk. V podobnem ritmu je Slovenija začela tretji niz. Po vodstvu z 8:4 ob prvem tehničnem odmoru si je do drugega, priigrala sedem točk prednosti. V vseh treh nizih so naredile le osem lastnih napak, od tega na servisu štiri, v napadu je bila njihova učinkovitost 55-odstotna, čeprav so bile Francozinje celo nekaj boljše na sprejemu, zato pa so Slovenke dosegle deset blok točk, štiri več od nasprotnic.

2. krog:

FRANCIJA - SLOVENIJA

0:3 (-17, -15, -16)

Francija: Delabarre 2, Giardino, Bauer 5, Martin 4, Garreau, Dascalu, Gicquel, Ndoye, Amalric, Fido 12, Dascalu 7, Rocehlle 1, Oublie 7, Zongo 2.

Slovenija: Mori 3, Pahor, Mihevc, Mlakar 14, Blagne, Mihalinec, Najdič, Ščuka 7, Pintar, Zatković, Planinšec 8, Mazej, Sobočan 10, Grudina 12.



PORTUGALSKA - FINSKA



ESTONIJA - NEMČIJA



Vrstni red: Nemčija, Estonija, in Slovenija po 3, Portugalska 2, Francija 1, Finska brez točk.

T. J.