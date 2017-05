Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Proti Izraelu so slovenski odbojkarji do zdaj igrali osemkrat, izgubili pa so le enkrat. Foto: www.alesfevzer.com Alen Šket je bil najbolj razpoložen posameznik v slovenski reprezentanci. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski odbojkarji pretrd oreh za Izraelce

Ključna tekma v nedeljo z Belgijo

27. maj 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski odbojkarji so dobili še četrto tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Stožicah so brez večjih težav odpravili izbrano vrsto Izraela s 3:0 (11, 14, 10).

Izbranci Slobodana Kovača so v kvalifikacijski skupini 3 na dobri poti, da se prvič uvrstijo na svetovno prvenstvo. Vendar z izjemo Portugalske, ki je v petek v vseh treh nizih nudila dober odpor slovenskim odbojkarjem, Gruzija, Latvija in Izrael niso bile ekipe, ki bi lahko ogrozile zmago aktualnih evropskih podprvakov.

Izraelcem prepustili le 11 točk

Slovenski selektor Slobodan Kovač je dvoboj z Izraelci začel v nekoliko spremenjeni zasedbi, brez Mitje Gasparinija na mestu korektorja, počivala pa sta tudi Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, tudi brez omenjene trojke pa je bil začetek uvodnega niza za domačo ekipo spodbuden. Na servis Dejana Vinčića je z blokom Tineta Urnauta povedla s 5:0, po dveh uspešnih napadih Alena Šketa pa je nasprotnikom pobegnila za sedem točk (9:2). Uvodni niz je bil bolj ali manj odločen po novem bloku, tokrat Danijela Koncilje, izid pa je bil 13:4. V domači ekipi je na zaslužen odmor odšel Alen Pajenk, priložnost je dobil Sašo Štalekar, ob koncu niza pa je v igro vstopil še Matej Kök, vendar se to v igri slovenske izbrane vrste ni poznalo, saj je Izraelcem prepustila zgolj 11 točk.

Prevlada v vseh elementih igre

Tudi v drugem nizu so slovenski odbojkarji prevladovali v vseh elementih igre, v napadu je bila njihova učinkovitost 68-odstotna, s 83-odstotno je prevladoval razpoloženi Šket, z blokom so dosegli dve točki, dve tudi neposredno s servisom. Tik pred drugim tehničnim odmorom, nanj je s prednostjo osmih točk odšla domača ekipa, je Vinčića na podaji zamenjal Gregor Ropret, ki je v napadu prav tako dobro razporejal žoge, hkrati pa je s servisi povzročil precej težav izraelskim sprejemalcem, ki so pred vstopom v končnici niza zaostajali že za neulovljivih deset točk (8:18). Zadnjo točko za vodstvo z 2:0 v nizih je prispeval Danijel Koncilja.

Dvomi razblinjeni že do prvega tehničnega odmora

V zasedbi, ki je končala drugi niz, je Kovač začel tudi tretjega, slovenski odbojkarji pa so vse dvome o zmagovalcu dvoboja razrešili že do prvega tehničnega odmora. Šket, ki je samo še enkrat potrdil, da je v odlični formi, je imel s svojimi servisi največ zaslug, da je Slovenija gostom pobegnila za sedem točk, po vrnitvi na igrišče pa je igralec turškega Fenerbahčeja izvajal še dva začetna udarca. Do drugega tehničnega odmora so slovenski odbojkarji svojo prednost povečali na enajst točk, na servis Koncilje pa je bilo že 21:5. Prav Koncilja pa je tudi potrdil končno zmago slovenske ekipe. Že četrto na turnirju.

Odločilna tekma proti Belgiji

Odločilno tekmo za neposredno uvrstitev na SP 2018 bodo slovenski odbojkarji igrali v nedeljo, ko se bodo pomerili z Belgijo, ki so prav tako dobili vse tri dozdajšnje tekme brez izgubljenega niza, danes pa jo ob 20.30 čaka še obračun z Latvijo. Tudi proti belgijskim odbojkarjem imajo Kovačevi izbranci boljšo medsebojno statistiko, saj so jih v osmih odigranih tekmah premagali petkrat, praznih rok pa so ostali le trikrat, zadnjič na zadnjem evropskem prvenstvu v Varni. Toda ta poraz za slovensko reprezentanco, ki je na koncu osvojila srebrno kolajno, ni bil usoden.

Kvalifikacije za SP, 4. krog:

SLOVENIJA - IZRAEL

3:0 (11, 14, 10)

Slovenija: Štern 10, Pajenk 2, Kozamernik, Šket 20, Gasparini, Kök 5, Vinčić, Štalekar 6, Koncilja 10, Kovačič, Ropret, Toman, Urnaut 4, Čebulj.

Izrael: Osokin 3, Milstein, Batchkala 1, Goldrin 2, Saada 1, Zemlianukhin 6, Finkelstein 2, Hannoun, Kssel, Libling 1, Boulkin 4, Sokolov, Ben-Avner, Dahan 1.

Danes ob 20.00:

BELGIJA - LATVIJA

PORTUGALSKA - GRUZIJA

3:0 (19, 16, 14)

Vrstni red: Slovenija 12, Belgija 9, Portugalska 6, Latvija 4, Izrael 2, Gruzija brez točk.

Na svetovno prvenstvo za moške, ki ga bosta med 10. in 30. septembrom 2018 gostili Italija in Bolgarija, se bo neposredno uvrstilo le najboljše moštvo z ljubljanskega turnirja.

T. J., M. L.