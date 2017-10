Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Srbske odbojkarice so nove evropske prvakinje. Foto: EPA Sorodne novice Evropsko zlato za ruske odbojkarje, Slovenci 8. Dodaj v

Srbske odbojkarice najboljše v Evropi, bera medalj vse večja

Srbija drugič najboljša v Evropi

1. oktober 2017 ob 20:10

Baku - MMC RTV SLO, STA

Srbske odbojkarice so še drugič na evropskem prvenstvu v Azerbajdžanu premagale Nizozemke, v velikem finalu so jih odpravile s 3:1 v nizih (20, 22, -18, 18) in se tako veselijo drugega naslova evropskih prvakinj.

Srbkinje so svoji državi po letu 2001 ponovno priborile zlato medaljo, s čimer so le še povečale veliko bero odličij te države - od leta 2006 so na večjih tekmovanjih osvojile že 15 medalj.

Ekipi sta se pomerili že drugič na prvenstvu, v predtekmovalni skupini je Srbija zmagala s 3:0. Srbske odbojkarice so finale, v katerega so se uvrstile le z enim izgubljenim nizom (Belgija), dobile predvsem po zaslugi napada, v katerem je blestela Tijana Bošković, ki je bila z 29 točkami najučinkovitejša igralka tekme. Srbkinje so prva dva niza osvojile po preobratu, tretjega so dobile Nizozemke, zmago pa so Srbkinje potrdile v četrtem nizu.

Nizozemsko so sicer nekoliko bolje servirale, dosegle šest asov (Srbkinje le tri), a tega niso znale izkoristiti. To je druga zaporedna srebrna medalja za Nizozemke, pred dvema letoma so morale priznati premoč Rusinjam.

Bronasto medaljo je osvojila Turčija. Za svoje tretje odličje na EP-jih (zdaj ima srebro in dva brona) je v "malem finalu" s 3:1 (22, 21, 14, 8) premagala Azerbajdžan.

EVROPSKO PRVENSTVO

FINALE:

SRBIJA - Nizozemska

3:1 (20, 22, -18, 18)

