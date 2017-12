Svetovne lige za Slovence ne bo, bo pa zlata evropska liga

Vodstvo OZS-ja še čaka na razplet pritožbe

12. december 2017 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v naslednji sezoni nastopala v evropski oziroma zlati ligi. Slovenci se bodo v skupini B pomerili z Nizozemsko, Turčijo in Ukrajino.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bi morala v letu 2018 nastopati v elitni skupini svetovne lige, a je to tekmovanje Mednarodna odbojkarska zveza FIVB nepričakovano ukinila in namesto njega ustanovila novo tekmovanje (Nations League). V novi ligi za slovenske odbojkarje, sicer zmagovalce druge kakovostne skupine svetovne lige, ni bilo prostora. Odbojkarska zveza Slovenija moške izbrane vrste zato ni želela prijaviti v drugi kakovostni razred tekmovanja (challenger league), je pa oddala prijavo za nastopanje v evropski ligi.

OZS še čaka na odločitev posebne komisije FIVB

"Še vedno čakamo na odločitev posebne komisije pri FIVB-ju, ki bi morala najpozneje do 29. avgusta odločiti o zahtevah Slovenije oziroma OZS-ja po izraženih pravnih in poslovnih stališčih v zvezi z dogajanjem v svetovni ligi. Dokler ta odločitev ni sprejeta, ne morejo steči nadaljnji pravni postopki, v skrajnem primeru tudi pred Mednarodnim športnim razsodiščem CAS. Ker so stvari še vedno nejasne, smo se odločili, da moško reprezentanco prijavimo za nastopanje v evropski ligi," je odločitev pojasnil predsednik OZS-ja Metod Ropret.

"Če bo komisija FIVB-ja odločila v korist Slovenije, bo naša reprezentanca vseeno lahko nastopila v svetovni ligi oziroma Nations League. Na sestanku, ki je potekal v okviru EP-ja na Poljskem, smo se s predstavniki CEV-a in predstavniki držav udeleženk evropske lige namreč dogovorili, da Slovenija in tudi Belgija lahko iz evropske lige izstopita brez kakršnih koli posledic," še pojasnjuje Ropret.

Evropska odbojkarska zveza CEV je v Luksemburgu razkrila, kakšen bo format tekmovanja. Evropska liga bo razdeljena na dve skupini, zlato in srebrno. V zlati bo nastopalo po 12, v srebrni pa po osem ženskih in moških reprezentanc. Te bodo razdeljene v tri oziroma dve skupini, ekipe v skupini se bodo med seboj pomerile po dvakrat, enkrat doma, drugič v gosteh. Zmagovalke skupin v zlati ligi se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, na katerem bo nastopila še država organizatorica. Najslabša ekipa v zlati ligi bo izpadla v srebrno ligo.

Prva tekma 20. maja 2018 proti Nizozemski

Slovenski odbojkarji bodo kot drugi nosilci lige igrali v skupini B, skupaj z Nizozemsko, Turčijo in Belgijo. Prvo tekmo bodo predvidoma odigrali 20. maja v gosteh pri Nizozemski, nato jih čaka še gostovanje v Ukrajini, 27. maja pa naj bi se prvič predstavili pred domačim občinstvom proti Turčiji. S Turki se bodo Kovačevi varovanci pomerili še 30. maja, predvidoma 3. in 6. junija pa jih doma čakata še obračuna z Ukrajino in Nizozemsko. Zaključni turnir najboljše četverice bo 15. in 16. junija.

Slovenke ne bodo nastopile v Evropski ligi

Slovenske odbojkarice, ki so pod vodstvom Alessandra Chiappinija z dobrimi predstavami navdušile v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, nato pa na domačem SP-ju do 23 let osvojile srebrno odličje, v evropski ligi ne bodo nastopile. "Tekmovanje v srebrni ligi, v kateri bi nastopala naša ženska reprezentanca, se terminsko prekriva s sredozemskimi igrami, ki jih bo prihodnje leto gostila Španija. Po posvetu s selektorjem Alessandrom Chiappinijem smo se odločili, da bodo dekleta nastopila na sredozemskih igrah, zato reprezentance v evropsko ligo tokrat nismo prijavili," je pojasnil generalni sekretar OZS-ja Gregor Humerca.

