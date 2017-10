Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! ACH Volley drži slovenski vrh vse od leta 2005. Foto: BoBo Dodaj v

Tudi letos v vlogi favorita ACH Volley

Pred začetkom državnega prvenstva v odbojki

5. oktober 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto se bo začelo državno prvenstvo v odbojki. Naslov bodo branili igralci ACH Volleyja, ki so v finalu v petih tekmah premagali Calcit Volley.

Tudi letos so v vlogi favorita Ljubljančani, ki so imeli pesto poletje. Klub je namreč zapustilo šest igralcev, med njimi oba tujca, Buculjević in Armenakis, reprezentanta Kozamernik in Štern bosta kariero nadaljevala v tujini. V ekipi Zorana Kedačiča ostajajo izkušeni Andrej Flajs, Rok Satler in Matija Pleško, prav tako kot tudi Diko Purić, Jani Kovačič in Jan Pokeršnik. Pridružila sta se jim Hrvat Petar Đirlić in Rus Dmitrij Babkov, iz tujine se v Slovenijo vračata Uroš Pavlović in Matej Mihajlović, v Ljubljano sta se preselila še Matic Videčnik in Jan Brulec.

Črnuče

Stipe Jurić in David Kumer sta iz vrst prvakov prestopila v Črnuče, novinca v prvi ligi, pri katerem so uspeli zadržati večino igralcev iz lanske sezone. V ekipi Marka Brumna tako ostajajo Svit Hafner, Nejc Uršič, Bine Slovnik in Klemen Ponikvar, ki se jim bo pridružilo pet mladincev iz črnuške odbojkarske šole. Novinca sta še Žiga Čopi in Žiga Donik.

Calcit Volley

Videčnik in Brulec sta poleg Janija Konjedica edina odbojkarja, ki sta zapustila Calcit Volley. V klubu so morali tako poskrbeti predvsem za nakup podajalcev in so vrzel zapolnili s Tinetom Kvasom in Poljakom Radoslawom Gilom. Še eno sezono v Kamniku ostaja Brazilec Maxson Pereira, prav tako kot tudi drugi nosilci igre, Andrej Štembergar Zupan, Domen Kotnik, Klemen Hribar, Sašo Štalekar in Žan Novljan. Trener bo še naprej Gašper Ribič.

Triglav

Pri kranjskem Triglavu je do največ sprememb prišlo na mestih sprejemalca, saj je Matej Kök odšel v tujino, v ekipi tudi ni Jana Planinca. Moštvo je okrepil Črtomir Bošnjak (lani Brezovica), iz Žirovnice se v Kranj vračata Gal Timotej Kos in Jan Maček. Sašo Rop še naprej računa na nosilce igre, Janka Breganta, Urbana Tomana, Aleša Köka, Miho Malija, Roka Rezarja.



Hoče

Ekipo Hoč, ki je v lanski krstni prvoligaški sezoni navdušila s končnim 4. mestom, bo letos sestavljalo pet novih obrazov. Namesto Crnjanskega bo na sprejemalskem mestu igral Kanadčana Jori Mantha, v Hoče se vrača prosti igralec Matevž Ledinek, prišli so tudi podajalca Urban Drvarič in Aljoša Šikanič in sprejemalec Jaša Kšela. Na trenerskem stolčku ostaja Aleš Andlovič.

Maribor

Tudi v Mariboru so precej spremenili igralski kader, namesto Matevža Kamnika pa bo ekipo vodil Sebastjan Škorc. Odbojkarsko pot so zaključili Carletti, Horvat, Knuplež in Pelemiš, v druge klube so odšli že omenjena Kvas in Donik ter Andraž Šoštarič. Mariborski dres bodo po novem nosili Miomir Crnjanski in Uroš Planinšič (oba sta prišla iz Hoč), Jernej Detela, ki je igral za Panvito Pomgrad, Primož Mejal in Aljaž Herman (lani oba Fram) ter Simon Križman (Pro Volley). V moštvu ostajajo Jan Mulec, Tin Vrabl, Alan Košenina, Filip Uremovič, Staš Virtič in kapetan Vasja Plesec.

Salonit

Na čelu Salonita Anhovo bo v novi sezoni Andrej Urnaut, ki je zamenjal Gregorja Jerončiča. Iz kluba sta odšla Arsenije Mutapčija in Dane Mijatović, ki bosta igrala v tujini, Luka Jerončič se je preselil v GEN-I Volley, Grega Pirih je prenehal z igranjem odbojke. Ekipo, ki se želi vmešati v boj za najvišja mesta, so okrepili srbski bloker Đorđe Ilić, izkušeni bloker Gregor Basaneže in sprejemalec Sergej Drobnič. Jerončič bo še naprej lahko računal na izkušene Sašo Gadnika, Dejana Čabarkapo, Matijo Jereba in Daliborja Tomića, po poškodbi se vrača Matic Vrtovec.

Panvita Pomgrad

Najodmevnejše ime med novimi obrazi v ekipi Panvita Pomgrad, ki jo bo še naprej vodil Dejan Fujs, je izkušeni sprejemalec Andrej Grut, ki bo ob Aljoši Bogožalcu, Gorazdu Flisarju in Juretu Kasniku, eden od nosilcev igre. Novinca sta še Klemen Hrastovec in Gregor Javornik, ki sta prišla iz Šempetra, še dve okrepitvi prihajata iz Radencev, in sicer Gregor Felkar in Saša Ratkai, iz klubskega podmladka se je moštvu pridružil Žan Bedrač. Odšli so Urban Drvarič, Jan Gašparin in Jernej Detela, Dalibor Šmitran je zaključil kariero.

Krka

V novomeški Krki veliko sprememb ni. Klub je zapustil Makedonec Marko Stosić, Sergej Drobnič je odšel v Salonit, Luka Brulec pa je zaključil športno pot. Ekipo, ki jo vodi Jože Časar, so v klubu popolnili z obetavnimi mladimi odbojkarji, Gašperjem Klobčarjem, Aljošo Kafolom, Anžetom Borinom in Rokom Dimičem, sicer pa se bo Časar zanašal predvsem na Martina Kosmino, Valentina Turka, Grego Erpiča, Gašperja Puclja, Gregorja Ožbalta in Miho Bregarja.

Geni-I Volley

Jedro ekipe GEN-I Volley bodo sestavljali igralci, ki so že v lanski sezoni v drugoligaški konkurenci nosili največje breme, predvsem Andraž Paliska in Alan Vidmar. Na odbojkarska igrišča se vrača Daniel Filiputti, iz Salonita je prišel sprejemalec Luka Jerončič. Ekipo, ki jo bo po novem vodil Rade Dačović, bodo v klubu dopolnili še z igralci iz mladinskega pogona.

1. krog, sobota:

ACH VOLLEY - HOČE



ČRNUČE - TRIGLAV KRANJ



GEN-I VOLLEY - SALONIT



CALCIT VOLLEY - KRKA



PANVITA POMGRAD - MARIBOR

