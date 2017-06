Ugodne vesti za odbojkarje: spremembe v Svetovni ligi še nedorečene

Slovenija s Francijo, Belgijo in Nizozemsko kandidira za organizacijo EP-ja 2019

21. junij 2017 ob 17:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Po zagotovilih vodstva zveze ta še ni prejela nobenih uradnih informacij in tudi kakršne koli odločitve do zdaj še niso bile sprejete," je po sestanku v Luksemburgu o morebitnih spremembah formata Svetovne lige povedal predsednik OZS-ja Metod Ropret.

"O tej temi s kolegi iz Nizozemske in Belgije sicer nismo imeli priložnosti govoriti, sem se pa na to temo pogovarjal z vodstvom evropske zveze (CEV), in sicer na poslovni večerji po sestanku. Dobil sem sicer potrditev, da je v prihodnje pričakovati spremembe formata tekmovanja, a v tem trenutku še nihče ne ve, kdaj se bo to zgodilo in v katero smer se bodo stvari odvile," je dodal Ropret, potem so se pred dnevi pojavile informacije, da naj bi Svetovna liga dobila nov format, po katerem bi v prvem razredu igralo 16 reprezentanc, ne glede na rezultate letošnjega tekmovanja. Slovenija se bo konec tedna v Avstraliji na sklepnem turnirju drugega razreda borila za uvrstitev v prvi razred.

"Vsi smo enakega mišljenja, da bi bil omenjeni format odmik od športa in pomik proti poslu, kar za odbojko zagotovo ne bi bilo dobro. Za zdaj torej še vedno veljajo objavljena pravila, naša reprezentanca pa mora predvsem iskati priložnost skozi zmage. Če bi do sprememb, ki bi nam bile v škodo, vendarle prišlo, bi nam namreč le dober rezultat ponudil možnost, da se borimo tudi po formalnih in legalnih poteh," je še dejal Ropret.

Z generalnim sekretarjem Odbojkarske zveze Slovenije Gregorjem Humerco sta v Luksemburgu z vodstvom Evropske odbojkarske zveze opravila tudi pogovore v povezavi z organizacijo evropskega prvenstva 2019.

Slovenija se s predstavniki Francije, Belgije in Nizozemske poteguje za skupno organizacijo EP-ja. "V torek popoldne smo se na sedežu CEV-a sestali s predsednikom Aleksandrom Boričićem in njegovimi najtesnejšimi sodelavci. Sestanek je trajal več kot štiri ure, saj gre za prvo prvenstvo, ki ga bodo skupaj organizirale štiri države, obenem bo na prvenstvu prvič nastopilo 24 reprezentanc in ne več 16, tako da je bilo potrebnega veliko usklajevanja. Posvetili smo se predvsem poslovnemu modelu in usklajevanju termina prvenstva, saj bi se prvotno predlagani datum lahko prekrival s svetovnim pokalom. Lahko rečem, da so bila pogajanja težka, a da smo na sestanku precej zbližali stališča. Ocenjujem, da ima kandidatura realne možnosti za uspeh. Zdaj moramo počakati na odločitev odbora CEV-a, ki jo bo glede prvenstva sprejel na eni od naslednjih sej," je pojasnil Ropret.

M. R.