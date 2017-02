Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kdo bo nasledil Andreo Gianija? Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za selektorja odbojkarjev štirje kandidati, a imen ne želijo razkriti

Selektor bo znan do konca meseca

20. februar 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na razpis za selektorja moške odbojkarske reprezentance se je prijavilo kar 30 kandidatov, ki jih je posebna komisija odbojkarske zveze skrčila najprej na osem in nato na štiri.

Naslednik Andree Gianija, ki je postal selektor Nemčije, bo znan konec februarja. Na Odbojkarski zvezi Slovenije so se odločili, da imen kandidatov ne bodo razkrili.

"Na Odbojkarski zvezi Slovenije intenzivno delamo na tem, da čim prej potrdimo selektorja. Cilj je, da to storimo v prihodnjih desetih dneh, torej do konca meseca. S kandidati, ki so prišli v ožji izbor, bomo ta teden opravili nove razgovore, nato pa sprejeli končno odločitev," je dejal generalni sekretar Gregor Humerca.

Odbojkarsko reprezentanco letos čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, nastopi v svetovni ligi in evropskem prvenstvu, kjer brani srebrno medaljo.

R. K.