Za zaprtimi vrati v Stožicah boljši iranski odbojkarji

Selektor Kovač ne računa več na Klobučarja in Ž. Šterna

15. maj 2017 ob 22:44

Ljubljana - STA

Na drugi pripravljalni tekmi pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Italiji in Bolgariji, je slovenska moška odbojkarska reprezentanca za zaprtimi vrati v Stožicah izgubila z Iranom z 2:3.

Slovenci so vodili že z 2:0 v nizih, v nadaljevanju tekme pa so morali priznati premoč lanskim četrtfinalistom olimpijskih iger v Riu de Janeiru in šestouvrščeni reprezentanci z zadnjega svetovnega prvenstva na Poljskem.

Slovenski selektor Slobodan Kovač je drugi obračun z Iranom začel v nekoliko drugačni zasedbi kot v nedeljo v Hočah. Na mestu organizatorja igre je tekmo začel Dejan Vinčič, na mestu sprejemalcev sta bila Tine Urnaut in Klemen Čebulj, v bloku Alen Pajenk in Jan Kozamernik, na mestu korektorja Mitja Gasparini, medtem ko je na sprejemu kot prosti igralec igral Jani Kovačič, v obrambi pa Urban Toman.

Ob boljšem servisu in učinkovitem napadu so slovenski odbojkarji na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo šestih točk, na servis Gasparinija pa so povedli z 19:11. Toda po drugem polminutnem odmoru iranskega selektorja Igorja Kolakovića so se domačim odbojkarjem približali le na dve točki zaostanka (20:22), njihov nalet je zaustavil šele Gasparini, slovenska reprezentanca pa je do vodstva z 1:0 v nizih prišla po napaki Mirze Janpourja na servisu.

Tudi v drugem nizu so si Kovačevi izbranci pred vstopom v končnico priigrali visoko prednost (20:15), toda po treh zaporednih blokih so se jim Iranci približali le na točko zaostanka (22:23). Da se ni zgodil dokončni preobrat, sta poskrbela Čebulj in Kozamernik. Slovenski odbojkarji so boljšo igro nadaljevali tudi v tretjem nizu, a le do vodstva z 20:19, ko se je v njihove vrste prikradla nezbranost, kar je Irancem prineslo vodstvo z 22:20, nato pa so izkoristili tretjo zaključno žogo.

V četrtem nizu, ko je selektor Kovač v igro poslal še druge igralce, so si Iranci prvo večjo prednost priigrali do drugega tehničnega odmora. Nanj so odšli s prednostjo štirih točk, z novim asom Saeida Maroufa in še enega Milada Ebadi Pourja pa so povedli že z 20:13. Visoko prednost so ohranili, boljši pa so bili tudi v tajbrejku, ki sta ga obe ekipi začeli z drugo postavo.

Po tekmi se je Kovač odločil, da v nadaljevanju priprav ne bo več računal na Jana Klobučarja in Žigo Šterna. Obeh sprejemalcev tako ne bo na naslednji tekmi, ki jo bodo slovenski odbojkarji odigrali v soboto proti Srbiji. Tekma v Šoštanju se bo začela ob 19.30.

Pripravljalna tekma, Ljubljana:

SLOVENIJA - IRAN

2:3 (23, 23, -23, -14, -8)

Slovenija: T. Štern 3, Pajenk 10, Ž. Štern 5, Kozamernik 10, Šket 4, Gasparini 8, Kök, Vinčić 1, Štalekar 2, Koncilja 2, Klobučar, Kovačič , Toman, Ropret, Urnaut 9, Čebulj 11.

Iran: Salafzoun 1, Ebadi Pour 18, Faezi 3, Marouf 5, Ghaemi 10, Mousavi 14, Heydari, A. Gholami 2, Ghafour 6, Mirza Janpour 9, Manavi Nejad 5, Ghara 5, Vadi, Marandi, M Gholami 5, Cheperli.