Že štiri leta zapored nenehno v poletju

Cilj naveze Kotnik/Jančar v Ljubljani je vsaj polfinale

1. avgust 2018 ob 06:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oče Slavko Kotnik jo je sicer najprej usmeril v košarko, a je hitro ugotovila, da ji bolj ustreza odbojka. Tjaša Kotnik bo na turnirju svetovne serije v Ljubljani s Tjašo Jančar glavno slovensko orožje.

Konec tedna bo Kongresni trg prvič gostil turnir svetovne serije v odbojki na mivki. Med slovenskimi dvojicami v ženskem delu najvišje kotirata državni prvakinji Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar. Letos sta sicer imeli nekaj težav, saj je imela Jančarjeva poškodovan hrbet, a se je do poletja pozdravila in naveza Tjaša & Tjaša spet zmaguje na mivki. Dekleti sta se v ponedeljek vrnili iz Turčije, kjer sta na turnirju svetovne serije zasedli 9. mesto, spodbudno pa sta nastopili tudi na sredozemskih igrah in osvojili 5. mesto. Tjaša Kotnik priznava, da so želje segale še višje: "Šli sva na medaljo, a je bila konkurenca huda, saj so nastopile najboljše evropske ekipe, ki jih srečujemo na turnirjih svetovne serije."

Za košarko presuha

Lani, ko je bil v Ljubljani še turnir evropske serije, sta na več kot 500 tonah mivke v središču prestolnice nastopili odlično in končali na četrtem mestu. "Igrali sva s povabilom organizatorja in uspel nama je eden boljših turnirjev. Letos je cilj vsaj uvrstitev v polfinale, čeprav pridejo ekipe z vsega sveta. V Ljubljani se vsi odlično počutijo, organizacija je vrhunska, igramo v središču mesta in pridejo pogledat tudi turisti. Slovenski igralci še posebej uživamo, ker nas lahko vidijo domači navijači." Bo prišel navijat tudi Tjašin oče Slavko Kotnik, dolgoletni Olimpijin košarkar in slovenski reprezentant? "Seveda, saj je velik navijač in je zraven na vseh turnirjih v Sloveniji. Pri devetih letih sem sicer tako kot sestra že trenirala košarko, a sem bila precej suha in si niti žoge nisem upala držati. Raje sem izbrala nekontakten šport."

Neprecenljiva izkušnja v ZDA

25-letna Tjaša Kotnik je ob športni karieri tudi uspešno končala študij v ZDA. "To je bila ena najboljših izkušenj. Vsem mladim priporočam študij v ZDA, saj lahko združiš šolo in šport, spoznavaš nove ljudi, jezik. Amerika mi je odprla številna vrata, bila sem na univerzah v Utahu in na Floridi, lani pa sem v Phoenixu dokončala magisterij. Ker sva letos s Tjašo (Jančar) trenirali v Avstraliji in na Floridi, zadnja štiri leta sploh nisem doživela zime, ves čas sem v poletju."

Trener je Nejc Zemljak

S Tjašo Jančar v paru igrata šele od lanske sezone, a sta se hitro ujeli. "Ona je bila že v mlajših kategorijah državna prvakinja. Poskusili sva in se je odprlo. Lani sva imeli izjemno sezono, osem ali devet prvih mest. Čutilo se je, da je energija med nama prava. Tudi ko sva bili letos dva meseca na pripravah v Avstraliji, sva se odlično razumeli. Trenutno nama sicer še manjka uigranosti. Veliko nama pomaga trener Nejc Zemljak, čeprav tudi sam igra na vrhunski ravni. Pred posameznim dvobojem se pripravimo na nasprotnici, pogledamo posnetke na YouTubu in ugotovimo, katera igralka ima težave pri sprejemu, katera slabše podaja ..."

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar septembra že začenjata lov na olimpijsko vozovnico. Na turnirjih svetovne serije bosta poskušali dobiti čim več točk, pot v Tokio 2020 pa vodi tudi prek kvalifikacij, ki bodo čez eno leto.

Tomaž Okorn