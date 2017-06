Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenija je s 3:1 premagala Južno Korejo, v nedeljo pa jo čaka še obračun s Češko. Foto: odbojka.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žilavi Korejci zagrozili, a Slovenci so imeli pripravljen odgovor

V četrtem nizu Slovenija zaostajala 20:17

3. junij 2017 ob 08:16

Seul - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Seulu v skupini A2 svetovne lige opravila tudi z drugim tekmecem. Gostitelje turnirja Korejce je premagala s 3:1.

Bučno vzdušje je bilo v dvorani v Seulu, zlasti razburljivo pa je bilo v četrtem nizu. Južna Koreja, zelo borbena v polju, je s štirimi zaporednimi točkami povedla z 20:17. A Slovenija je pravočasno postavila stvari na svoje mesto, Gregor Ropret in Sašo Štalekar sta z uspešnim blokom Sloveniji priborila prednost z 21:22 in pot do zmage je bila odprta.

Če je bil selektor Slobodan Kovač v petek jezen zaradi predstave svojih varovancev proti Finski, je bil tokrat veliko bolj zadovoljen. Slovenija je prevladovala predvsem v bloku, saj je v tem elementu igre dosegla 21 točk (Alen Pajenk 6, Klemen Čebulj 5), domačini le sedem. Dvoboj je bil sicer precej izenačen, razen v tretjem nizu, ki ga je Slovenija dobila na 14.

S 23 točkami je bil najučinkovitejši igralec kapetan Tine Urnaut, Mitja Gasparini je k zmagi prispeval 16 točk. V nedeljo Slovenijo čaka še obračun s Češko.

Svetovna liga, drugi razred, skupina 2

JUŽNA KOREJA - SLOVENIJA

1:3 (-23, 23, -14, -23)

Danes ob 8.30:

ČEŠKA - FINSKA

T. O.