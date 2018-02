Alpsko smučanje: Superveleslalom (M)

Na štartu štirje Slovenci

16. februar 2018 ob 02:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

Moški olimpijski spored v hitrih disciplinah se končuje s superveleslalomom. Na štartu so štrije slovenski smučarji.

Boštjan Kline ima številko 6, Klemen Kosi 22, Martin Čater 30 in Miha Hrobat 36.

Norvežana Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud sta pobrala vso smetano na četrtkovem smuku. Svindal je superveleslalom dobil že na olimpijskih igrah v Vancouvru pred osmimi leti. Avstrijci so doživeli poraz na smuku in bodo zelo motivirani.

A. G.