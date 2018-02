Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Alpski smučarji še čakajo na premiero na letošnjih olimpijskih igrah. Foto: Igor Tominec Veter je prevrnil tudi varovalno ograjo. Foto: Igor Tominec Sorodne novice Veter odpihnil še ženski veleslalom - obeta se super četrtek Dodaj v

Na štartu veleslaloma občutek mraza -30 stopinj Celzija

Vetrovno bo tudi v torek in sredo

12. februar 2018 ob 09:06

Pjongčang - MMC RTV SLO

Južna Koreja je ta čas na prepihu, in to v vseh pogledih. Najbolj dobesedno na ženski veleslalomski progi, kjer so sunki vetra dosegali tudi 80 kilometrov na uro.

Sneg je dvigovalo s podlage, občutek mraza na štartu, tako imenovani "real feel", pa je bil pod minus 30 stopinjami Celzija. V teh razmerah se je po progi spustila samo tekmovalna žirija in že zelo zgodaj odpovedala tekmo.



Član tekmovalne žirije je na tukajšnjih ženskih tekmah tudi Tomaž Čižman, naš nekdanji odlični alpski smučar, olimpijec v Calgaryju leta 1988. "Težava je bila, ker je bil veter prav v zgornjem delu najmočnejši. Spodaj ga niti ne čutimo. Pogoji so taki, da danes ne bi mogli izpeljati niti slaloma," je povedal Čižman.



Žirija bi tekmo odpovedala tudi v manj ekstremnih razmerah, saj si vsi skupaj želijo predvsem regularnih olimpijskih bojev, ko bodo tekme spektakel in ne farsa. Sicer bo v nadaljevanju iger program zgoščen, ampak za zdaj ni skrbi, da ne bi izpeljali programa. "Moram poudariti, da je proga vrhunsko pripravljena. Dekleta bodo imela vsa enake pogoje, tako da pričakujem res lepe tekme," je še dodal Čižman.

Tekmovalni program zdaj predvideva jutri moško alpsko kombinacijo, v sredo ženski slalom, v četrtek pa bosta obe preloženi tekmi - moški smuk in ženski veleslalom. O tem glavni trener naše ženske reprezentance Denis Šteharnik: "Po mojem mnenju so se zelo dobro odločili, da jutri ne poskušajo še enkrat izvesti tega veleslaloma. Slalom ostaja po programu, jutri imamo slalomski trening, a predvidevamo, da bo odpadel."

Vetrovno bo v Pjongčangu tudi jutri in v sredo, tako da lahko sledi še kakšna odpoved. No, do konca iger bo po današnjem dnevu ostalo še 13 dni, tako da bo tekmovalna žirija nekako tudi vse alpske tekme le spravila pod streho.

Igor Tominec, Val 202