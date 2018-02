Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 14 glasov Ocenite to novico! Ban Ki Mun se je pogovarjal z Majo Hrvatin. Foto: MMC RTV SLO/Anže Bašelj Jean Todt je v Južno Korejo prišel že sredi tedna. Foto: Reuters Sorodne novice Slovenska hiša – združitev športa, turizma, gospodarstva in slovenske identitete Dodaj v

Ban Ki Mun se je ob odprtju Slovenske hiše spomnil obiska na Bledu

Dogodek obiskal tudi Jean Todt

10. februar 2018 ob 06:59

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

V Pjongčangu so prvi tekmovalni dan olimpijskih iger odprli Slovensko hišo, kjer so bili prisotni tudi eminentni gosti.

Gre za projekt, s katerim želijo Olimpijski komite Slovenije, poslovni partnerji in slovenska turistična organizacija omogočiti čim večjo prepoznavnost Slovenije med igrami v Južni Koreji. Hiša je mišljena kot središče poslovnega druženja, pa tudi kot prostor za novinarske konference slovenskih športnikov. Vsi sodelujoči pa upajo, da bo tam čim več priložnosti tudi za proslavljanje medalj.

Gabrovec upa na vesele dogodke

"Zastavili smo si cilj, da naredimo ta prostor čim bolj slovenski. Mislim, da nam je uspelo, zahvala gre predvsem sponzorjem, v manjšem delu tudi OKS-ju. Upam, da se bodo tu že zvrstili dogodki, ki nam bodo vsem v veselje," je ob uradnem odprtju dejal predsednik OKS-ja Bogdan Gabrovec.

Spomnil se je na obiska Bleda

Ob odprtju je bil prisoten tudi nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun, ki je poudaril, da ima na Slovenijo zelo lepe spomine in da bo del njegovega srca vedno v Sloveniji. Spomnil se je svojega obiska Bleda, kjer je na otoku pozvonil z zvončkom želja in si zaželel ravno iger v Koreji. "Vedno sem bil za šport. Šport je področje, kjer smo vsi enaki, ni revnih in bogatih, ni pomembno, kakšen politični sistem imamo. To je področje, na katerem lahko vsi ljudje na svetu res uživajo," je dogajanje komentiral visoki korejski gost.

Todt: "Vem, da podpirate avtomobilizem"

Na dogodku je bil prisoten tudi predsednik mednarodne avtomobilistične zveze Jean Todt. "Slovenija je majhna in prijetna država. Vem, da imate radi šport, vem, da podpirate tudi avtomobilistični šport. Za vse nas je to lahko tudi priložnost, da naredimo korak naprej na mobilnostnem področju in področju okoljskega ozaveščanja avtomobilizma," je ob tem povedal Francoz.

S. J.