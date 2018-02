Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak bo nastopil v slovenski mešani štafeti. Foto: STA

Biatlon: V boj za kolajne mešane štafete

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

20. februar 2018 ob 12:13,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 12:15

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ob 12.15 se je za biatlonce začela olimpijska tekma v mešani štafeti. Tekmo lahko v neposrednem prenosu spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Na tekmi bo nastopilo 20 reprezentanc, med njimi tudi slovenska, ki jo sestavljajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Anja Eržen in Urška Poje.

Olimpijski naslov iz Sočija branijo Norvežani (Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Björndalen in Emil Hegle Svendsen), ki so za 32,6 sekunde premagali Čehe (Veronika Vitkova, Gabriela Soukalova, Jaroslav Soukup in Ondrej Moravec). Z zaostankom 58,2 sekunde so bili tretji Italijani (Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch in Lukas Hofer).

V mešani štafeti biatlonke odtečejo 6 km, biatlonci pa 7,5 km.

M. L.