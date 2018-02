Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Anja Eržen je na šprintu osvojila 46. mesto. Foto: Reuters

Biatlon v živo: Anja Eržen v zadnjem nastopu zapravila vrhunski izid

15. februar 2018 ob 09:15,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 10:08

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu je danes na sporedu tudi dvojni biatlonski spored. V obeh konkurencah je na vrsti najdaljša preizkušnja, ženske se ta hip merijo na 15 kilometrov.

Tekma se je začela ob 9.15. Na štartu je 87 tekmovalk, med katerima sta tudi Anja Eržen (številka 41) in Urška Poje (68). Disciplina je običajno rezervirana za tiste, ki so boljši v streljanju, saj vsak zgrešeni strel pomeni minuto pribitka. Anja Eržen nastopa odlično, saj je podrla prvih 15 strelskih nastopov in je trenutno po treh strelskih nastopih kar na četrtem mestu. A v zadnjem strelskem nastopu je roka zadrhtela, Erženova je tako zgrešila tri strele, kar pomeni, da se ji obeta uvrstitev okrog 30. mesta.

Ob 12.30 se bodo na 20 kilometrski progi preizkusili še moški. Nastopilo bo 86 biatloncev, med temi so tudi štirje Slovenci: Miha Dovžan (17), Klemen Bauer (41), Jakov Fak (57) in Mitja Drinovec (73).

