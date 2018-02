Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 16 glasov Ocenite to novico! Hanna Öberg ob prihodu v cilj še ni vedela, da bo zmagala, a medalja je bila takrat že blizu. Foto: Reuters

Biatlonsko presenečenje iz Švedske, odličen nastop Urške Poje

Anji Eržen v zadnjem strelskem nastopu zadrhtela roka

15. februar 2018 ob 09:15,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 10:26

Pjongčang - MMC RTV SLO

Švedinja Hanna Öberg je presenetljivo postala olimpijska prvakinja biatlonske preizkušnje na 15 kilometrov.

22-letnica se je do zdaj v svetovnem pokalu le dvakrat uvrstila med deset najboljših. Zmago si je tlakovala na strelišču, kjer je zadela vseh 20 tarč. Srebro je osvojila Slovakinja Anastazija Kuzmina (dve kazenski minuti), bron pa Laura Dahlmeier (1). Nemka se je na zmagovalni oder povzpela prav na vseh treh tekmah v Pjongčangu in je že zdaj ena od junakinj iger (trenutno dve zlati in ena bronasta medalja).

Zelo dobra slovenska nastopa

Slovenski tabor pred tekmo ni imel visokih pričakovanj, a sta obe tekmovalki navdušili. Urški Poje se obeta 12. mesto, Anja Eržen pa bo nekje okrog 35. mesta. Urška Poje je bila brezhibna na strelišču, zato ji je ničla omogočila visoko uvrstitev. Anja Eržen je začela podobno, saj je podrla prvih 15 tarč in po tem delu proge zasedala celo sedmo mesto.

V zadnjem strelskem nastopu ji je zadrhtela roka, tako je zgrešila kar trikrat, kar je takoj pomenilo zdrs po lestvici.

Danes na progo še moški

Ob 12.30 se bodo na 20-kilometrski progi preizkusili še moški. Nastopilo bo 86 biatloncev, med temi so tudi štirje Slovenci: Miha Dovžan (17), Klemen Bauer (41), Jakov Fak (57) in Mitja Drinovec (73).

15 km (Ž): * 1. H. ÖBERG ŠVE 41:07,2 (0) 2. A. KUZMINA SLK +24,7 (4) 3. L. DAHLMEIER NEM 41,2 (1) 4. F. PREUSS NEM 59,7 (0) 5. P. FIALKOVA SLK 1:02,3 (1) 6. M. HOJNISZ POL 1:54,8 (1) 7. D. WIERER ITA 2:08,6 (2) 8. E. GASPARIN ŠVI 2:15,2 (1) 9. F. HILDEBRAND NEM 2:31,4 (1) 10. N. SKARDINO BLR 2:33,0 (1) ... 12. U. POJE SLO 2:45,5 (0) 35. A. ERŽEN SLO 4:15,7 (3) * - zgrešeni streli/kazenske minute

S. J.