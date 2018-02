Dahlmeierjeva suvereno dobila še zasledovalno tekmo

Nova priložnost za Faka

12. februar 2018 ob 09:49,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 11:48

Pjongčang - MMC RTV SLO

Nemka Laura Dahlmeier je po šprintu v Pjongčangu osvojila olimpijsko zlato še na zasledovalni tekmi. Ob 13. uri se bo začela tekma še v moški konkurenci.

24-letnica iz Garmisch-Partenkirchna je zdržala pritisk in ničesar ni prepustila naključju. Od 20 tarč jih je pokrila 19, z relativno hitrim tekom si je v drugi polovici tekme nabrala veliko prednost, ki jo je zadržala do ciljne črte.

Drugo mesto je osvojila izjemno hitra Slovakinja Anastazija Kuzmina, ki je zgrešila štirikrat, tretja je bila Francozinja Anais Bescond (en zgrešen strel). Obe sta za zmagovalko zaostali za slabe pol minute.

Dahlmeierjeva počasna v teku, a natančna pri streljanju

Prvo streljanje so favoritinje za olimpijska odličja opravile brezhibno. Dahlmeierjeva, Veronika Vitkova in Kuzmina so pokrile vse tarče, vodila je Dahlmeierjeva, ki je sicer tekla nekoliko počasi (šele 42. čas), celo 23 sekund počasneje od Kuzmine. Pri drugem streljanju so omenjene tekmovalke zgrešile po en strel in si prislužile zavoj v kazenski krog. Njihovo nenatančnost je izkoristila Švicarka Irene Cadurisch, ki je na prvih dveh streljanjih pokrila vse tarče in precej zarezala v prednost vodilnih Dahlmeierjeve (+11,9) in Kuzmine (+2,7).

Nemka na koncu pokrila vse tarče

Odločitev o zmagovalki je padla ob tretjem streljanju, v katerem je v stoje Dahlmeierjeva pokrila vse tarče, Kuzmina pa je dvakrat zgrešila. Odpadla je tudi Cadurischeva, ki je morala po tretjem streljanju preteči tri kazenske kroge. Nemška olimpijska zmagovalka v biatlonskem šprintu si je pred zadnjim streljanjem nabrala zajetno prednost, ki jo je z brezhibnim streljanjem na koncu tudi ubranila.

Ob 13. uri na vrsti še biatlonci

V moški konkurenci se bodo v boj podali Jakov Fak, Klemen Bauer in Miha Dovžan. Četrti slovenski biatlonec Mitja Drinovec je tekmo končal na 72. mestu, kar je bilo premalo za današnji zasledovalni obračun.





Zasledovanje, 10 km (Ž): * 1. L. DAHLMEIER NEM 30:35,3 (1) 2. A. KUZMINA SLK +29,4 (4) 3. A. BESCOND FRA 29,6 (1) 4. M. OLSBU NOR 1:07,3 (4) 5. H. ÖBERG ŠVE 1:09,9 (3) 6. D. HERRMANN NEM 1:19,4 (2) 7. V. VITKOVA ČEŠ 1:37,3 (3) 8. L. HÄCKI ŠVI 1:41,5 (3) 9. T. ECKHOFF NOR 1:47,8 (5) 10. M. BRORSSON ŠVE 1:54,5 (1) ... 51. A. ERŽEN SLO 5:47,3 (7) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

VIDEO Arnd Peiffer se v mrazu znajde kot riba v vodi

VIDEO Biatlonski šprint zlomil nekaj velikih favoritov

VIDEO Bauer: Pojavile so se standardne napake stoje

M. L.