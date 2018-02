Ob 12.15 šprint biatloncev: Fak na progo s številko 13

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak se je v Pjongčangu že veselil uspeha. Leta 2009 je bil bronast na SP-ju na posamični preizkušnji na 20 kilometrov. Foto: EPA Sorodne novice Fakove športne ambicije bi zadovoljila le raven olimpijske kolajne

11. februar 2018 ob 10:14

Pjongčang - MMC RTV SLO

Glede na izide v tej sezoni je Jakov Fak celo najmočnejši slovenski adut za medaljo. Prva preizkušnja ga čaka danes, ko se bo ob 12.15 začel šprint na 10 kilometrov.

V letošnji zimi je bil Fak dvakrat drugi in enkrat tretji ter je v skupnem seštevku najbliže Martinu Fourcadu in Johannesu Thingnesu Boeju, ki sta dobila vse tekme v sezoni, z izjemo ene, ko je na najvišjo stopničko uspelo priti Norvežanovemu bratu Tarjeiu.

Fak nastopa na tretjih olimpijskih igrah, drugič za Slovenijo. Pred štirimi leti je bil četrti v Sočiju, ko je še tekmoval za Hrvaško, pa je bil na šprintu v Vancouvru bronast. Fak se bo na progo podal s številko 13. Nastopili bodo tudi Klemen Bauer (štartna številka 9), Miha Dovžan (33) in Mitja Drinovec (62).

Na stavnicah sta skupna favorita Fourcade in Johannes Thignes Boe s kvoto 2,05. Sledijo Tarjei Boe, Emil Hegle Svendsen in Simon Schempp s kvoto 26. V tretji skupini favoritov so Fak, Arnd Peiffer in Benedikt Doll, ki imajo za zmago kvoto 67. Stavnice omenjajo še Bauerja, ki ima kvoto 301.

Prenos bo na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

