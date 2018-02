Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Anastazija Kuzmina je osvojila tretje zlato na olimpijskih igrah. V Vancouvru in Sočiju je bila najboljša v šprintu. Foto: Reuters Branilka naslova iz Sočija Darja Domračeva si je prislužila srebrno medaljo. Foto: Reuters Dodaj v

Za Kuzmino tretje zlato na OI in tretja medalja v Pjongčangu

Slovenk ni bilo na štartu

17. februar 2018 ob 12:15,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 14:17

Pjongčang - MMC RTV SLO

Slovakinja Anastazija Kuzmina je na olimpijskih igrah zmagala na tekmi biatlonk s skupinskim štartom na 12,5 km. Po 19 zadetih strelih je zgrešila zadnjega, a to ni bilo usodno.

Na zadnje streljanje je namreč prišla s prednostjo skoraj minute, tako da je imela dovolj zaloge. Na zadnji strel je čakala deset sekund, a zgrešila in morala v kazenski krog. Kljub temu je lahko že na vrhu zadnjega spusta od enega izmed gledalcev vzela slovaško zastavo in ciljno črto prečkala s prešernim mahanjem.

Srebrno medaljo je z zaostankom slabih 19 sekund osvojila Belorusinja Darja Domračeva, trikratna olimpijska zmagovalka iz Sočija, bronasto pa Norvežanka Tiril Eckhoff, ki je bila v tej disciplini tretja že pred štirimi leti.

Za 33-letno Kuzmino, ki je vodila od prvega strelskega postanka, je to že tretje zlato na olimpijskih igrah. V Vancouvru in Sočiju je bila najboljša v šprintu. Tudi v Pjongčangu se je že veselila dveh kolajn, v zasledovanju in na posamični tekmi si je prismučala in pristreljala srebro.

Zmagovalka šprinta in zasledovalne tekme, Nemka Laura Dahlmeier, je na prvih dveh streljanjih zgrešila po enkrat in končala na 16. mestu. Najboljša na posamični tekmi pred dvema dnevoma, Švedinja Hanna Öberg, je zasedla peto mesto.

Na štartu ni bilo nobene Slovenke, saj v tej disciplini nastopi le 30 najboljših biatlonk sezone.

Skupinski štart, 12,5 km (Ž): * 1. A. KUZMINA SLK 35:23,0 (1) 2. D. DOMRAČEVA BLR +18,8 (1) 3. T. ECKHOFF NOR 27,7 (2) 4. L. VITTOZZI ITA 45,6 (2) 5. H. ÖBERG ŠVE 46,5 (1) 6. D. WIERER ITA 47,3 (1) 7. N. SKARDINO BLR 47,9 (0) 8. M. OLSBU NOR 51,6 (1) 9. M. DORIN HABERT FRA 57,9 (2) 10. K. MÄKÄRÄINEN FIN 1:00,9 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

M. R.