Cas preklical dosmrtni suspenz 28 Rusom, MOK vztraja pri odločitvi

Še enajstim je skrajšal suspenz

1. februar 2018 ob 10:00

Lozana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodno športno razsodišče Cas je preklicalo dosmrtni dopinški suspenz 28 od 43 ruskim športnikom, ki jih je po aferi na olimpijskih igrah v Sočiju kaznoval Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Ta odločitev pomeni, da lahko obdržijo rezultate iz Sočija in v teoriji nastopijo na igrah v Pjongčangu pod nevtralno zastavo. Težava je v tem, da je rok za prijavo potekel. Mok je sporočil, da bo vztrajal pri prvotni odločitvi.

Koliko od njih jih bo zaprosilo za nastop v Južni Koreji, še ni znano. Nekateri so se že upokojili. Med pomiloščenimi sta tudi olimpijska prvaka v skeletonu Aleksander Tretjakov in smučarskem teku Aleksander Legkov.

Pri Casu so presodili, da so bili dokazi proti omenjenim športnikom "nezadostni" za utemeljitev, da so prekršili protidopinška pravila v zvezi s sistemskim uživanjem poživil v državi, zaradi katerega je Rusija suspendirana z OI v Južni Koreji.

Ob tem je Cas še enajstim ruskim športnikom skrajšal dopinški suspenz le na zimske olimpijske igre v Pjongčangu, ki bodo potekale od 9. do 25. februarja.

Pri Casu so poudarili, da njihova naloga ni bila ugotavljanje oziroma odločanje o tem, ali je Rusija leta 2014 med domačimi igrami izvajala sistemski doping in manipuliranje z odvzetimi vzorci ali ne, temveč zgolj odločanje o zbranih dokazih proti vsakemu posameznem športniku posebej.

Mok vztraja pri prvotnem seznamu

Mednarodni olimpijski komite pa se ne misli kar tako predati. "Odločitev Casa ne pomeni, da bodo športniki iz skupine 28 'oproščenih' zdaj povabljeni na igre. Tudi tisti, ki niso sankcionirani, še nimajo avtomatično privilegija za nastop na olimpijskih igrah," so se odzvali pri Moku.

Tako kot smo potrdili pred tednom dni, je za zdaj na seznamu nastopajočih za zimske olimpijske igre v Pjongčangu 169 ruskih športnikov, so še zapisali pri Moku.

Mok se je na odločitev Casa odzval z "zadovoljstvom in razočaranjem" obenem. Pri Moku so zadovoljni, da je Cas potrdil kazni za enajst ruskih športnikov zaradi manipulacije z njihovimi odvzetimi vzorci, ki je sad sistemsko vodenega dopinga Rusije med olimpijskimi igrami v Sočiju 2014, je moč prebrati v sporočilu Moka. Obenem pa Mok obžaluje, da Cas tega ni upošteval tudi pri preostalih 28 primerih.

"Cas je tokrat zahteval še večje dokaze, kot pred njim Oswaldova komisija. To bi lahko imelo resne posledice v boju proti dopingu v športu," so zapisali pri Moku.

Rusi veseli ob odločitvi Casa

Na odločitev Casa so se z olajšanjem že odzvali v ruski vladi. "Veseli smo, da je pravica končno zmagala," je v Kremlju dejal ruski minister za šport Pavel Kolobkov. Zdaj pričakujejo, da se bo hitro odzval tudi Mok in jim dovolil nastopiti v Južni Koreji.

R. K.