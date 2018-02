Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Danes se bodo uradno odprle olimpijske igre. Foto: Reuters Dodaj v

Danes se začenja zares: ob 12.00 odprtje olimpijskih iger

Prenos na TV Slovenija 2 in naši spletni strani

9. februar 2018 ob 07:06

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Dolgega čakanja je konec, danes ob 12.00 se bo začela slovesnost odprtja 23. zimskih olimpijskih iger.

Dogodek bo potekal na stadionu, ki so ga zgradili le za potrebe odprtja in zaprtja olimpijskih in paraolimpijskih iger. Na stadionu se bo zvrstilo približno 1000 nastopajočih, predstavili pa se bodo tudi olimpijci iz 92 nastopajočih držav.

Mir v gibanju

Slovesnost bo potekala pod geslom "Mir v gibanju", pet otrok bo tako pričaralo potovanje skozi zgodovino obeh Korej. Igre bodo uradno odprte s prižigom olimpijskega ognja in nagovorom predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha.

Slovensko zastavo bo nosila Vesna Fabjan

Po tradiciji bodo od športnikov na stadion prvi prišli predstavniki Grčije, zadnji pa države gostiteljice, tokrat skupaj z udeleženci iger iz Severne Koreje. Preostale države se bodo zvrstile po korejski abecedi, skupina Slovencev bo pod slovensko zastavo, ki jo bo nosila smučarska tekačica Vesna Fabjan, na vrsti kot 40.

Pričakujejo mraz

Organizatorji na stadionu pričakujejo 35.000 gledalcev in še milijardo pred televizijskimi zasloni po vsem svetu. Preglavice povzroča predvsem mraz, saj se utegnejo temperature zvečer na prizorišču spustiti tudi do minus pet stopinj Celzija, zaradi močnega vetra pa bodo imeli navzoči občutek, kot da je več kot minus 10 stopinj Celzija.

22 športnikov iz Severne Koreje

Vodstvo Južne Koreje si želi, da bi igre prispevale k trajnemu izboljšanju odnosov s Severno Korejo. Tako bodo na današnji slovesnosti športniki obeh Korej - Severna Koreja jih je v Pjongčang poslala 22 - vkorakali na stadion skupaj pod eno zastavo.

S. J.