Deskanje na snegu: Paralelni veleslalom, kvalifikacije

Na štartu štirje slovenski predstavniki

24. februar 2018 ob 00:55

Pjongčang - MMC RTV SLO

Deskarji na snegu se merijo v kvalifikacijah v paralelnem veleslalomu. Slovenske barve bodo zastopali Rok Marguč, Žan Košir, Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Finale v Bokwangu bo ob 5.30.

Mastnak ima v letošnji sezoni najbolj konstantne izide, Košir in Marguč pa sta z velikih tekmovanj domov redno nosila odličja. Marguč je medalje osvajal na svetovnih prvenstvih, Košir pa ima z zadnjih iger v Sočiju srebro in bron. Tokrat sicer ne bo imel možnosti, da to ponovi, saj bo na sporedu le paralelni veleslalom, paralelni slalom so izločili iz olimpijskega programa. Marguč je bil v letošnji sezoni na sedmih tekmah svetovnega pokala eden od 12 tekmovalcev z uvrstitvijo med najboljše tri.

Kotnikova je tako na Rogli kot v Banskem zasedla četrto mesto, kar je tudi pri njej močno povečalo apetite.

