Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Deskarka na snegu Kaja Verdnik se nagiba k temu, da športne kariere po zimskih olimpijskih igrah ne bo več nadaljevala. Foto: STA/Anže Malovrh Dodaj v

18-letna Verdnikova razmišlja o koncu kariere

Oče je bil na tekmi prava atrakcija za gledalce

12. februar 2018 ob 08:32

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Deskarka Kaja Verdnik je svoje prve olimpijske igre končala v kvalifikacijah snežnega žleba. Zasedla je 21. mesto, prehitela pa tri tekmovalke.

V prvi vožnji je padla, tudi v drugi pa ni bila posebej prepričljiva. "Čeprav nisem imela posebnih pričakovanj, sem nad sabo razočarana. Ne zaradi uvrstitve, ampak zaradi voženj. Na treningu mi je šlo precej bolje, tukaj pa me je malo izdala trema, vsega tega, kar se tukaj dogaja okoli mene, enostavno nisem vajena," je povedala Verdnikova.

Dodala je: "Nobena vožnja mi ni uspela, kot sem si zamislila. V prvi sem padla, zato sem bila v drugi še bolj nervozna. Odpeljala sem svojo varno vožnjo, tako, ki jo res obvladam, a žal se mi tudi ta ni posrečila. Zahtevnejši in bolj tvegani triki bi mogoče prišli v poštev, če bi prvo vožnjo odpeljala optimalno."

Oče je bil prava atrakcija za gledalce

Za deskarko iz Griž, ki je imela v cilju tudi spodbudo od očeta, zaradi tega, ker je bil preoblečen v medveda, je bil prava atrakcija za številne gledalce, so bile to prve in najbrž tudi zadnje olimpijske igre. "Doma bom še bolj premislila, a nagibam se k temu, da športne kariere ne bom nadaljevala. Nagibam se k šoli, zanima me študij dentalne medicine," je konec kariere napovedala mlada Štajerka.

V torek kvalifikacije v snežnem žlebu čakajo še Tima Kevina Ravnjaka in Tita Štanteta.

M. L.