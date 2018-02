Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 48 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak opravlja še zadnje olimpijske obveznosti. Foto: BoBo/Borut Živulović Sorodne novice Foto in video: Prva slovenska medalja iz Pjongčanga na domačih tleh Dodaj v

Fak: Vesel sem, da je moja prihodnost na prelepem Gorenjskem

26. februar 2018 ob 12:03,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 12:37

Lesce - MMC RTV SLO

Manj kot 24 ur po vrntivi v Slovenijo so srebrnemu biatloncu Jakovu Faku pripravili sprejem v Lescah, kjer gradi svojo hišo.

"Osem let nazaj sem prišel v Slovenijo z namenom, da si tu zgradim prihodnost. Osem let pozneje tu raste hiša. Moja življenjska zgodba se lepo gradi. Hčerka Mila bo kmalu dobila svoj dom. Vesel sem, da bo to na prelepem Gorenjskem. Upam, da me bodo Gorenjci lepo sprejeli, se pa tudi sam že počutim kot Gorenjec. Res sem šokiran, kako je hiša v moji odsotnosti zrasla," je povedal Fak.

"Zdaj vsi veste, kje sem doma. Ko bo hiša zgrajena, vabljeni na pijačo," je zbranim sosedom in drugim navijačem na odru dejal Fak.

Fak ne bo imel veliko časa za počitek, saj ga že naslednji teden čaka pot na Finsko, kjer je naslednja postaja svetovnega pokala. Biatlonska karavana se bo nato preselila v Oslo, konec marca pa se bo svetovni pokal končal v Rusiji. Fak je v skupnem seštevku svetovnega pokala na tretjem mestu, a mu za vrat dihata Anton Šipulin in Arnd Peiffer.

Fak je v karieri zbral 24 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, med katerimi je bila kar tretjina zmag. Na svetovnih prvenstvih je Fak osvojil pet kolajn, dvakrat je bil svetovni prvak, doma pa bo imel odslej tudi dve olimpijski medalji.

