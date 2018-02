Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jan Muršak je slovenski kapetan. Foto: EPA Dodaj v

Muršak: Proti ZDA brez NHL-zvezdnikov bo morda celo težje

Kovačević vesel, da ni bilo poškodb

11. februar 2018 ob 12:20

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

"Američani nas ne bodo podcenjevali, kot so nas igralci iz NHL-a, tako da bo morda celo težje," pred uvodno tekmo slovenskih hokejistov na ZOI-ju svari kapetan Jan Muršak.

Prvi test pred olimpijskim turnirjem kljub tesni zmagi za rise - Slovenija jo je po zaostanku z 0:1 dobila tesno z 2:1 - morda ni bil najboljši, a so bili nasprotniki Korejci zelo motivirani in okrepljeni z naturaliziranimi Severnoameričani. "Imeli smo težave s sestavljanjem tekme. Igramo dobro 40 minut, 20 minut pa nas stane, da naredimo dobro tekmo. Upam, da bomo lahko sestavili dobrih 60 minut. Ni težava samo nezbranost. Kondicijsko smo dobro pripravljeni, morda se preveč sprostimo in se šele potem, ko je prepozno, zavemo, da lahko bolje igramo. Verjamem, da bomo v sredo pravi," poudarja Muršak, ki o uvodni tekmi razmišlja še takole.

Na Američane se še niso pripravljali

"Glede na to, da je tekma v sredo, se nanjo še nismo pripravljali. Bolj se osredotočamo na naš sistem, da bomo čim bolje odigrali to, kar se dogovorimo. Američani brez NHL-ovcev teoretično ne bodo tako močni, ampak za nas bo proti njim težje igrati. Za večino so to prve igre, dobijo energijo, bolj se potrudijo," pravi Muršak.

Muršak pri Rusih ne vidi nobene slabosti

O naslednjih tekmecih, Rusih, do sredine te sezone je tudi sam še igral v Rusiji, potem pa se je preselil na Švedsko, pa pravi: "So na papirju najmočnejša reprezentanca teh iger. So zelo močni, ne vidim nobene slabosti v njihovi igri, težko jih bo kdor koli premagal. A mi se moramo skoncentrirati na svojo igro, dati vse od sebe in verjamem, da lahko koga tudi presenetimo."

Kovačević vesel, da ni bilo poškodb

Tudi Sabahudin Kovačević meni, da testna tekma s Korejci ne pomeni prav veliko pred prvo pravo nalogo na igrah: "Ta tekma ni pokazatelj ničesar. Mi smo igrali po zelo dolgi poti, fantje so spali mogoče dve uri. Vesel sem, da ni prišlo do kakšnih poškodb, do česar lahko v takšni situaciji hitro pride. A smo se vseeno vrnili in zmagali."

Risi se sprehajajo po sončku

Slovenski hokejisti so nameščeni ločeno od preostale olimpijske reprezentance, tako da šele zdaj spoznavajo olimpijska prizorišča. Imajo pa zato do dvorane za trening le 10 minut hoje. Risi prebivajo v obalnem mestu Gangneung, kjer je središče za športe na ledu (hokej, umetnostno in hitrostno drsanje, drsanje na kratke proge), v gorski del prizorišč pa zaidejo redko. In tam so na svoji koži občutili, kakšna je prava zima v Koreji, saj imajo v obmorskem okolju vendarle nekoliko prijaznejše podnebje: "Tukaj je res bolj mračno in mrzlo, mi smo imeli zadnje dni sonček in prav prijetno počutje," še dodal izkušeni Kovačević.

Ž. K.