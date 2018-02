Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kanadski umetnostni drsalci se veselijo zlatega odličja. Foto: EPA Jamie Anderson si je že v prvi vožnji zagotovila zlato medaljo. Foto: Reuters Dodaj v

Končne odločitve 3. dne: Kanadčanom ekipno zlato v umetnostnem drsanju

Andersonova v močnem vetru zlata v snežnem parku

12. februar 2018 ob 05:32

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kanadčani so osvojili zlato kolajno v umetnostnem drsanju na mešani ekipni tekmi, ki je bila drugič na sporedu olimpijskih iger.

Srebrna kolajna je pripadla ruskim umetnostnim drsalcem, ki nastopajo pod olimpijsko zastavo, boj za bron pa so dobili tekmovalci iz Združenih držav Amerike.

Kanadčani so si že pred sklepnim nastopom prostega programa zagotovili zlato, saj so si po nastopih drsalca in drsalke v prostem programu zagotovili nedosegljivo prednost. V seštevku nastopov skupaj s še nastopoma parov so zbrali 73 točk. Ruski športniki so prejeli 66 točk, medtem ko so Američani za bron osvojili 62 točk.

Zlato medaljo so osvojili Patrick Chan, Kaetlyn Osmond, Gabrielle Daleman, Meagan Duhamel/Eric Radford in Tessa Virtue/Scott Moir.

V konkurenci desetih ekip so Italijani končali na četrtem mestu s 56 točkami, Japonci pa so bili peti s 50 točkami. V Sočiju pred štirimi leti so Rusi osvojili zlato pred Kanado in ZDA.

Andersonova v močnem vetru zlata v snežnem parku

Jamie Anderson je ubranila naslov olimpijske zmagovalke deskarske preizkušnje v snežnem parku, ki je potekala v zelo močnem vetru. Srebro je osvojila Kanadčanka Laurie Blouin, bron pa Finka Enni Rukajärvi.

Tekmovalke so morale na progo v hudem vetru in mrazu, zato so preizkušnjo zaznamovali številni padci in ponesrečene izvedbe skokov oziroma elementov. Namesto kvalifikacij in dveh voženj so organizatorji tekmovanje skrajšali na dve finalni vožnji.

Andersonova, ki je zmagala že v Sočiju pred štirimi leti, je bila ena redkih tekmovalk, ki je prvo vožnjo opravila brez večjih napak in zanjo prejela 83,00 točke. V drugi vožnji nobena tekmovalka ni izboljšala njenega izida - svetovna prvakinja Blouinova je dobila 76,33 točke, Rukajärvijeva, ki je bila v Sočiju srebrna, pa 75,38. Američanka se je drugič po progi spustila že kot olimpijska prvakinja.

Danes ob 8.40:

Hokej (Ž): Švica - Japonska



Ob 11.10:

Biatlon, zasledovalna tekma (Ž), 10 km



Ponedeljek ob 11.50:

Sankanje, enosed (ž), 1. in 2. vožnja



Ob 13.00:

Smučanje prostega sloga, grbine (M), finale

Biatlon, zasledovalna tekma (M), 12,5 km

Ob 13.10:

Hokej (Ž): Švedska - Južna Koreja



Ob 13.30:

Hitrostno drsanje, 1.500 m (Ž)



Ob 13.50:

Smučarski skoki, srednja skakalnica (Ž)

Ponedeljkove končne odločitve: Deskanje, slopestyle (Ž): 1. J. ANDERSON ZDA 83,00 2. L. BLOUIN KAN 76,33 3. E. RUKAJÄRVI FIN 75,38 Umet. drsanje, mešana ekipna tekma: 1. KANADA 73 točk 2. RUSKI OLIMPIJSKI ŠPORTNIKI 66 3. ZDA 62

A. G.