Massi: Treba je biti realen. Ne moremo zahtevati, da se bo Tina Maze rodila vsako leto.

Upam, da bo 'Štef' pokazal, da je iz pravega testa

21. februar 2018 ob 22:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Slovenija ima dva milijona prebivalcev. Ne moremo zahtevati, da se bo Tina Maze rodila vsako leto," je ob nastopih slovenskih smučarjev na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu dejal Andrea Massi, nekdanji vodja ekipe Team to aMaze.

"Poleg statistične realnosti, ki sem jo omenil, je še ogromno dejavnikov, ki vplivajo na rezultat pri smučanju. En del teh dejavnikov je tudi trenersko delo, pristop in mentaliteta," je nadaljeval Massi, ki je bil gost oddaje Olimpijski park na TV Slovenija 2.

Tekmovalki nisem nikoli rekel, naj tvega

"Izjave o riziku (tveganju, op. a.), ki sem jih slišal v prispevku od slovenskega trenerja, mi niso všeč. Beseda riziko ni nikoli prišla iz mojih ust. Želim povedati, da tekmovalec na olimpijskih igrah naredi maksimalno, kar zna. Moji tekmovalki nismo nikoli rekli, naj gre v riziko, ker to pomeni, da gre v neznano. Mi smo vedno pripravljali mojo tekmovalko, naj pokaže maksimum znanja, ki ga ima v nogah in ki ga je pridobila s treningom 365 dni na leto. S ponavljanjem treninga, z obvladovanjem materialov. Nikdar nismo uporabili besede 'riskiraj'. O meni so govorili, da imam pretrdo roko. Mislim, da jo imam. Sem pa vesel, da sem tudi zaradi tega v letih, ko sem sodeloval s slovensko reprezentanco, pomagal pri uspehu naših fantov in deklet," je povedal Massi.

Nisem smučarski bog

19-letna Meta Hrovat je veliki up slovenskega smučanja. Kako jo uspešno pripeljati na vrhunsko raven v članski konkurenci? "Nisem smučarski bog, ki bi sodil, kaj je prav in kaj je narobe. Pred nekaj leti sem zahteval, da je Meta predtekmovalka na tekmah. Takrat so me čudno gledali, češ kaj forsiram to deklico, ampak ta deklica ima 18 let in Mihaela Shiffrin je zmagala na OI pri 18 letih. Torej če je ženska zrela pri 18 letih, je ne smemo skrivati. Če bo slaba, kar mislim, da ne bo, ker vedno pozitivno razmišljam, bo to uspeh trenerjev in vseh teh dejavnikov, ki vplivajo na rezultat. Dekle vsekakor spada v svetovni pokal. Istočasno pa kot letnik lahko tekmuje na mladinskem svetovnem prvenstvu. Po mojem mnenju dvojni program, to je svetovnega prvenstva in olimpijskih iger, ni izvedljiv. Torej če bi Hrovatovo jaz vodil, bi šel na eno tekmo mladinskega SP-ja, vzel kolajno, potem pa bi se fokusiral na težjo kolajno, ki se ji reče olimpijska."

Massi za Kranjca predlaga superveleslalom

Za velika upa v moški reprezentanci pa veljata tudi Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Kranjec se je v Pjongčangu že izkazal s četrtim mestom, medtem ko Hadalina slalom čaka v četrtek. A v letošnji sezoni mu ne gre po načrtih. "Midva sva prenehala sodelovati pred dvema letoma. Upam, da se Štef ni izgubil. Upam, da fizično ni izgorel, kot namigujejo neke govorice. Upam, da trenerji niso zgrešili. Sam sicer mislim, da se Štef ni izgubil. Je dober smučar. Naj da 'gas' in pokaže, da je iz pravega testa." O Kranjcu pa je dejal: "Fant je izjemno fizično pripravljen. Ima pa nekaj težav, ki jih vleče že dalj časa. Ima težave s prelomnicami in hitrimi postavitvami. Svetoval sem mu sodelovanje z ekipo za hitre discipline. Eno zdravilo bi bilo gotovo nastopanje v superveleslalomu. Vsekakor pa je napravil lep izid. Poslal sem mu SMS in mu čestital le nekaj trenutkov po tem, ko je prečkal ciljno črto."

Bil je v igri za trenerja Goggie

Massi je pokomentiral tudi razplet ženskega smuka, ki ga je dobila njegova rojakinja Sofia Goggia: "Sofia je bila kandidatka za zmago. Na vseh treningih je bila hitra. Tisti superveleslalom se ji je malo ponesrečil. V preteklosti je imela veliko poškodb, letos pa je dozorela in naredila korak naprej. Ima kolajno, ki si jo zasluži." Massi je pojasnil, da je bil pred leti v igri za trenerja Goggie, a nato ni našel skupnega jezika z vodjo italijanske zveze Flaviem Rodo, ki ni podpiral Massijevega individualnega pristopa, ampak je želel, da reprezentanca ostane takšna, kot je.

Ledecka je izjemen talent

O senzacionalni zmagi deskarke Ester Ledecke v superveleslalomu pa je Massi povedal: "Možnosti sta dve. Realnost je, da alpsko smučanje v ženskem delu svetovnega pokala pada. Ni namreč razumljivo, da slalomistka Mihaela Shiffrin dobi smuk v Lake Louisu in da Ledecka zmaga super-G. A po drugi strani je Ledecka res izjemen talent in vidimo tudi, da ima izjemne fizične predispozicije."

Prvorojenka Anouk? Vajeni smo na vse discipline ...

Massi se je pred kratkim z Mazejevo razveselil rojstva prvorojenke Anouk. Kako se znajde v novi vlogi? Ali več pestuje ali več gleda televizijo? "Vajeni smo na vse discipline, tako da nam gre kar dobro. Je pa nova dimenzija, zagotovo," je odgovoril Massi.

A. V.