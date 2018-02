Kljub neizpolnjenemu cilju Janus po igrah ni razočaran

Damjan: Z govorom o medalji mediji ustvarili pritisk

20. februar 2018 ob 09:03

Pjongčang - MMC RTV SLO

Četudi je sezona zelo povprečna, so pred olimpijskimi igrami med kandidati za medalje omenjali tudi slovenske skakalce, ki so v zadnjih zimah razvajali z odličnimi rezultati.

V Pjongčangu so bili Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Timi Zajc daleč od boja za kolajne. Na posamičnih tekmah sta bili najboljši uvrstitvi deseto in 12. mesto, na ekipni so bili peti. Tudi na moštveni preizkušnji niso bili konkurenčni za stopničke, saj so bile prve tri reprezentance debelih sto točk pred varovanci Gorana Janusa. "Tekma je bila zelo poštena. Prve tri nacije so zelo zelo odstopale. Kaj naj rečem, borili smo se to četrto mesto, to je pa tudi vse. Ponosen sem na fante, da so se borili, kolikor se je dalo. Peter je izboljšal skoke, Jernej v drugi seriji in Tilen v prvi tudi, več pa sem pričakoval od Anžeta. Če pogledamo celo sezono svetovnega pokala, so se reprezentance razvrstile, kot stojijo v pokalu narodov. Na neki način je realen kazalnik tega trenutka. Za nas bi se moralo zgoditi nekaj perfektnega, da bi bili boljši," je ekipno tekmo opisal glavni trener Janus.

Slovenski skakalci so imeli po prihodu v Pjongčang veliko težav s prilagajanjem na srednjo napravo. Da imajo težave, je bilo opazno že na druženju z mediji po treningu, ko so bili precej nejevoljni. Na tekmi niso bili konkurenčni za vrh. Toda tudi na večji skakalnici, ko so bila pričakovanja večja, glede na to, da se Slovenci bolje znajdejo na večjih napravah, želenega prebliska ni bilo. Dejansko so rezultati odsev letošnje zime, v kateri je Damjan kot najvišje uvrščen Slovenec v svetovnem pokalu 15., v pokalu narodov Slovenija zaseda peto mesto in v povprečni sezoni je bilo le nekaj prebliskov, kot sta presenetljivi zmagi Damjana in Semeniča, zelo dobro pa so orli nastopili na svetovnem prvenstvu v poletih, kjer so bili srebrni na moštveni preizkušnji. Vendarle je olimpijska sezona najslabša v zadnjih letih.

"Največ priložnosti smo v Pjongčangu imeli na ekipni tekmi, in tam se je tudi največ delalo, a tri reprezentance so zares odstopale. Uvrstitev do desetega mesta na posamičnih tekmah je bilo realno, in to je to. Razočaran nisem, ker vem, da so se fantje borili do konca," je o igrah povedal Janus. Glede na skoke na treningih in posamičnih tekmah je bilo peto mesto pričakovano, pa tudi glede na sezono, saj so bili Slovenci na štirih ekipnih preizkušnjah svetovnega pokala po enkrat četrti in peti ter dvakrat šesti.

"Pritisk je bil, sploh medijev, saj so vsi pričakovali to medaljo. Realno, če pogledamo, tudi blizu letos še nismo bili na ekipnih tekmah. Pustimo polete, ki so druga disciplina. Če se stvari napihuje, je toliko težje za tekmovalce. Seveda je to breme, saj če si na svetovnem pokalu na posamični tekmi četrti, je zelo dobro. Glede na tretje mesto ni velike razlike, tukaj pa je med tretjim in četrtin mestom prepad. Pustimo, kaj je bil cilj pred sezono. Ves čas se govori samo o medalji, lahko se tudi kaj drugega," so po Damjanovih besedah skakalci čutili breme rezultata.

Vendarle pa ta ni bil ustvarjen pri medijih, ampak je Janus sam pred sezono na glas postavil dva cilja – medalji na svetovnem prvenstvu v poletih in na olimpijskih igrah. Prvega je izpolnil, drugega pač ne. Na vprašanje, ali se bo moral zagovarjati pred odgovornimi na zvezi, je bil kratek: "Se ne bojim, da bom zamenjan. Mislim, da zagovora ne bo. Eno kolajno smo dobili, sem pa tudi edini trener, ki je napovedal dve medalji pred sezono, kar se v preteklosti ni dogajalo."

Vzpon rezultatov do sezone 2015/2016

Na čelu slovenske skakalne reprezentance je Janus od leta 2011/12. Je z naskokom najuspešnejši glavni trener v zgodovini slovenskega skakanja. Pod njegovim vodstvom so orli nanizali 37 posamičnih zmag in postali tudi konkurenčni za vrh na ekipnih tekmah, ki so jih do zdaj dobili devet, vse pod Janusovo taktirko. V tem obdobju sta Robert Kranjec in Prevc postala svetovna prvaka v poletih, Peter pa je osvojil še novoletno turnejo in v sanjski sezoni veliki kristalni globus. Hkrati je pobral tudi medalje na svetovnih prvenstvih in pred štirimi leti dve na olimpijskih igrah v Sočiju.

Rezultatska krivulja je pod Janusovim vodstvom ves čas rasla, vse do zime pred dvema letoma, ko Peter preprosto ni imel konkurence in je pobral vse lovorike, ki so bile na voljo. Povsem jasno je, da je rekordna sezona težko ponovljiva, toda že lanska, predolimpijska zima, ni bila z njo niti primerljiva, vseeno pa boljša kot letošnja. Lani so za primerjavo Slovenci, natančneje brata Prevc, zmagali na petih tekmah, sezono pa sta oba Prevca končala med desetimi v skupni razvrstitvi. Še pred dvema letoma je bila Slovenija v pokalu narodov druga, zdaj je na petem mestu. Od po lanski sezoni postavljene Janusove A-reprezentance sta na olimpijskih igrah nastopila le Prevc in Semenič, Damjan je bil član B-ekipe, Bartol mlade, Zajc pa mladinske.

V izjemno uspešnem Janusovem drugem olimpijskem ciklu je ravno prav olimpijska sezona najslabša. "V redu, vemo, da je vsaka sezona zase posebna," je o tem bil kratek Janus, ki za nadaljevanje sezone napoveduje boj z Avstrijo za četrto mesto v pokalu narodov, zaveda pa se, da morajo na zadnjih tekmah zime v Planici dobro nastopiti pred domačimi gledalci. Pogodbo ima do leta 2020, kot rečeno, pa se zamenjave ne boji, čeprav je na primer zgled zelo blizu – Poljaki so po padcu rezultatov kar hitro zamenjali sicer uspešnega Lukasza Kruzcka s Stefanom Horngacherjem, zdaj imajo znova najboljšega skakalca na svetu in iz lanske zime v žepu naslov svetovnih prvakov ter zmago v pokalu narodov.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik