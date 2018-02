Kljub slabi sezoni Kline še vedno čuti, da lahko pride visoko

Proga ostala v dobrem spominu

9. februar 2018 ob 20:42

Pjongčang - MMC RTV SLO

Olimpijski program alpskega smučanja se bo začel z najhitrejšo in najatraktivnejšo disciplino. Toda kraljevski smuk, ki je na sporedu v nedeljo ob 3.00, bo morda zaradi vremena prestavljena.

Zadnji dve sezoni je bil najboljši slovenski smukač Boštjan Kline, ki je z nekaj vrhunskimi rezultati v predolimpijskih zimah dobro opozoril nase, da je marsikdo računal, da bo morda na olimpijskem smuku kandidat za kolajno. Od njegove premierne zmage v svetovnem pokalu, ko je bil najboljši v Kvitfjellu še ni minilo eno leto. V letošnji sezoni pa nobenemu slovenskemu specialistu za hitre discipline ne gre po načrtih. V kraljevski disciplini je trenutno najvišje uvrščeni Martin Čater, ki je 27., Kline pa zaseda 33. mesto.

Vseeno 26-letni Mariborčan, čeprav Slovenci niti na treningih niso bili hitri, ostaja optimističen, saj pravi, da je olimpijska tekma nekaj posebnega: "Trema in pritisk sta taka dejavnika, zaradi katerih pride do presenečenj na velikih tekmovanjih. Pred štirimi leti ni nihče pričakoval, da bo prvak postal Mayer. Pa da bo Hudec tretji v superveleslalomu ali Weibrecht drugi, ki je bil pred osmimi leti pa presenetljivo tretji. Ker se to dogaja, ohranjaš upanje, da je vse mogoče. Tudi če nisi v ožjem krogu favoritov ali pa niti v širšem, še vedno lahko pokažeš svoje najboljše smučanje, se boriš do konca in morda prilezeš na vrh. Vse je odprto in vse je mogoče. Moraš pa pokazati vse svoje adute."

"Sezona do zdaj res ni šla po željah, a še vedno se počutim dobro in čutim, da še vedno lahko pridem visoko. Želje in sanje so definitivno kolajna. Moram delati in smučati, kakor najbolje znam. Na koncu pa pridejo izidi in številke. Osredotočen sem na smučanje in na pripravo, saj to je tisto, ki bo dalo vse skupaj," je povedal o svoji pripravljenosti. Letos je bil najvišje v svetovnem pokalu na 13. mestu na superveleslalomu v Val Gardeni, smukaški izid zime pa je povprečno 21. mesto v Wengnu.

Smučarji v hitrih disciplinah – praktično vse ekipe so tam – ne bivajo v olimpijski vasi, ampak so nastanjeni v hotelu v neposredni bližini proge v Jeongeonu. Kot pravijo, tam pravega olimpijskega vzdušja ni, saj so povsem odmaknjeni, imajo pa zato popoln mir. Olimpijsko generalko so imeli smukači pred dvema letoma, ko je Kline zasedel 11. mesto: "Proge se od takrat dobro spomnim. Tudi večkrat sem jo ponavljal v glavi. V bistvu je vse skupaj isto. Samo kakšen meter so kje premaknjena vrata, a ni nekega dodatnega pukla ali česar podobnega."

Po občutku pravi, da smuk ni hiter, a je zelo razgiban in zanimiv, saj se da na progi po njegovih besedah res uživati: "Vse skupaj je nastavljeno bolj ameriško. Sneg je tak ameriški, temperature in vlaga so nizke. Podobno je v Severni Ameriki. Proga je odlična in imenitno pripravljena. Do zadnjega je "speglana". Razlike bodo majhne, saj bodo za vse podobni pogoji. Zato bodo tudi odločale malenkosti. Moral boš imeti pravi občutek in biti natančen od vrha do cilja. Hitrost, ki jo boš pridelal v zgornjem delu, boš moral ohranjati do cilja. Proga je razgibana, veliko je nekih skokov in puklov. Če je sonce, se je res dobro peljati po njej. Res fenomenalen smuk, za uživati. Treba pa je, kot sem rekel, ohranjati hitrost."

Glede na videno v letošnji sezoni sta glavna favorita za naslov olimpijskega prvaka Beat Feuz in Aksel Lund Svindal. Švicar in Norvežan sta trenutno v smukaškem seštevku na prvih dveh mestih. Feuz, ki še nima olimpijske kolajne, je letos zmagal na smukih v Lake Louisu, Wengnu in Ga-Pa, v Kitzbühelu pa mu je slavje preprečil Nemec Thomas Dressen. Svindal je bil v tej zimi najhitrejši na smukih v Beaver Creeku in Val Gardeni. Olimpijsko zlato ima iz superveleslaloma v Vancouvru, ko je bil pred osmimi leti tudi srebrn v smuku. Olimpijsko generalko je pred dvema letoma dobil Kjetil Jansrud, v tej sezoni pa se je med zmagovalce vpisal še Dominik Paris, ki je bil najboljši v Bormiu. Norvežan in Italijan tudi štejeta med glavne favorite Pjongčanga. Toda, kot je dejal Kline, presenečenja so mogoča, kar je v Sočiju dokazal Avstrijec Matthias Mayer, ki ni sodil v najožji krog favoritov.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik