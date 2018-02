Kranjec: Ne bom si očital teh štirih desetink

18. februar 2018 ob 09:06

Pjongčang - MMC RTV SLO

"Če Kristoffersen naredi tako vožnjo in sta na vrhu še Hirscher ter Pinturault, ki sta tako vrhunska in imata prednost, težko računaš še na ta korak naprej," je povedal Žan Kranjec.

25-letni smučar iz Bukovice pri Vodicah se je izkazal na olimpijskem veleslalomu, ko je zasedel četrto mesto in poskrbel za drugo najboljšo slovensko uvrstitev do zdaj v Pjongčangu. Po prvi vožnji je bil na smučišču v Jongpjongu deveti, od boja za kolajne pa ga je ločilo slabih 60 stotink. Pred njim je izvrstno z drugo vožnjo opravil Henrik Kristoffersen, ki je tudi imel najboljši čas finalne postavitve. Norvežan je ostal v vodstvu vse do nastopa zadnjega, izjemnega Marcela Hirscherja, ki je z veleslalomsko simfonijo prišel do drugega zlata v karieri. Avstrijec je imel kar sekundo in 27 stotink naskoka, tretji Francoz Alexis Pinturault pa je zaostal dodatne štiri stotinke. V tem vrstnem redu so tudi razporejeni v specialnem veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Kranjec je za tretjim mestom zaostal 42 stotink.

"Prva vožnja ni bila slaba, so pa bili deli, ki bi se jih dalo odsmučati bolje. Malce slabše sem morda ocenil te valove in šel z narobno linijo. V celoti gledano, sem naredil dobro tekmo. Predvsem druga vožnja je bila po mojem mnenju zelo dobra. Pred finalom sem si rekel, da je lahko še vse odprto, ampak da bom pa moral pokazati vse, kar znam. To mi je dobro uspelo. Toda, če Henrik naredi tako vrhunsko vožnjo in sta zatem na štartu še dva tako odlična smučarja, kot sta Marcel in Alexis ter imata še prednost po prvi vožnji, je zelo težko računati še na ta korak naprej. Zmanjkale so mi štiri desetinke, in ne le kakšna stotinka. Zadovoljen sem, da sem znova pokazal, da sem lahko povsem blizu najboljših oziroma sem lahko eden najboljših. Za najvišja mesta ti mora res uspeti vse, hkrati pa moraš računati še na kanček sreče," je tekmo opisal Kranjec.

Na OI največja razlika med stopničkami in drugimi mesti

V finalu je pridobil pet mest, vse do zadnjega pa je bil v igri za medalje, saj sta ga na četrto mesto porinila najboljša dva po prvi vožnji: "Ponosen sem, da mi je uspel tako dober rezultat. Ko sem čakal, če bo kdo naredil napako, sem bil takoj malce razočaran, zdaj pa nisem več. Če potegnem črto, so bili tokrat trije res boljši. Upam, da se bo pa kdaj v mojo korist tako obrnilo. Zagotovo sem se iz take tekme veliko naučil. Ko sem prišel v cilj, sem imel dober občutek in sem si rekel, da je moral Henrik zares dobro peljati. Imel sem občutek, da bom pridobil, a glede medalje, sem takoj vedel, da bo zelo težko. Na vrhu sta bila dva, ki sta imela veliko prednost, hkrati pa ne naredita napake ali podležeta pritisku."

"Zagotovo bi našel, kje sem izgubil nekaj časa, a tudi Hirscher in druga dva bi našli, kje so izgubili nekaj stotink. V smučanju to ni težko najti. S perfektno vožnjo bi bil zagotovo lahko hitrejši štiri desetinke, lahko tudi kaj več, po drugi strani pa bi to lahko uspelo tudi komu drugemu. Ne bom si očital, kje sem pustil te desetinke. Tekma tu je posebna, saj vsi vemo, da je na olimpijskih razlika med stopničkami in drugimi tekmami največja. Ne bom rekel, da četrto mesto nič ne pomeni. Dokazal sem, da sem lahko poleg, ampak pač ta razlika je. To sem tudi pri sebi vedel in morda je bilo zaradi tega nekoliko več pritiska," je dodal Kranjec, ki je bil do zdaj le enkrat višje uvrščen v svetovnem pokalu, ko je v Alta Badii veleslalom končal na tretjem mestu.

V letošnji sezoni se je dokončno uveljavil med najboljšimi veleslalomisti. Kot pravi, v tej zimi smuča bistveno bolj sproščeno in samozavestneje, kot je lani. Vzrok je, da je pridobil izkušnje, hkrati pa ima tudi boljši material. Nastopil bo še na ekipni tekmi in slalomu, kjer bo prvi slovenski adut Štefan Hadalin, ki je smučal tudi na veleslalomu in končal na 21. mestu, potem ko je imel kar četrti čas druge vožnje.

Hirscher: Dva tedna in pol riža je preveč

Slalom bo v četrtek, ko se obeta epski dvoboj med Hirscherjem in Kristoffersenom, ki že vso zimo bijeta v tej disciplini bijeta napete bitke. Norvežan je na veleslalomu dokazal, da bo nevaren, Avstrijec pa ima zdaj v Pjongčangu že dve zlati medalji. V veleslalomu je dokazal, da je v tej disciplini trenutno brez konkurence. Kot je dejal Kristoffersen, je v svoji ligi, in drugi se borijo le še za srebrno medaljo. Vendarle pa je veliki šampion, dobitnik šestih zaporednih velikih kristalnih globusov in zmagovalec 55 tekem svetovnega pokala, pred prihodom v Pjongčang čutil pritisk, saj je do zdaj imel le eno olimpijsko medaljo, ko je bil v Sočiju srebrn v slalomu.

"Zlata medalja v kombinaciji je bila presenečenje, pred veleslalomom pa so javnost in mediji pričakovali, da bom zlat. Nikoli v profesionalnem športu ne smeš pričakovati preveč. Ni se bilo lahko spopasti s pritiskom. Po preizkusu proge sem bil zadovoljen. Material se je odzval zelo dobro. Samozavesten sem bil po prvi vožnji in verjel v zmago. Zaradi izkušenj sem se tudi lahko spopadel s pritiskom," je dejal Hirscher, ki pa dodaja, da pred slalomom zaradi že dveh medalj ne bo bistveno bolj sproščen: "To bo nova tekma. Ljudje pričakujejo isto in znova bo pritisk velik, čeprav mogoče ne bo popolnoma enako. Bomo videli. Trenutno čutim, da že postajam malce utrujen. Tu smo že več kot dva tedna in pol in ves čas je mraz, temperature so zelo nizke. Oprostite prijatelji Azije, ampak trenutno ne morem več videti riža. Dva tedna in pol riža sta za Evropejca preveč."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik