Na slovesnosti ob odprtju osrednje sporočilo mir

Ruska dopinška afera in korejska sprava

8. februar 2018 ob 08:27

Pjongčang - MMC RTV SLO

V petek ob 20.00 po krajevnem času (12.00 po slovenskem) se bodo v Južni Koreji začele 23. zimske olimpijske igre. Na stadion v Pjongčangu bo slovensko ekipo z zastavo v roki popeljala Vesna Fabjan.

32-letna smučarska tekačica, ki je prišla na svoje četrte olimpijske igre, je ena izmed treh letošnjih slovenskih olimpijcev, ki že imajo kolajno. Medtem ko deskarja Žana Koširja še ni v Južni Koreji, pa bo skakalec Peter Prevc slovesnost spremljal raje iz olimpijske vasi, saj ga že dan pozneje čaka preizkušnja na srednji napravi. Oba sta v Sočiju pred štirimi leti osvojila srebrno in bronasto medaljo. Fabjanova je bila v Rusiji bronasta v prosti tehniki, ko je ponovila uspeh Petre Majdič, ki je bila štiri leta prej v Vancouvru tretja v šprinterski preizkušnji v klasiki.

Ves čas v rokah manjšo zastavo

Bronasta Besničanka je v vlogi zastavonoše naslednica skakalca Francija Petka. On je zdaj v Pjongčangu vodja reprezentance, zastavo pa je nosil v Albertvillu. Smučarja Jureta Koširja je ta čast doletela v Lillehammerju, skakalec Primož Peterka, ki je v Koreji pomočnik v ženski skakalni reprezentanci, pa jo je imel v rokah v Naganu. Deskar Dejan Košir je bil zastavonoša v Salt Lake Cityju, biatlonka Tadeja Brankovič je ekipo na stadion vodila v Torinu, smučarka Tina Maze je bila izbrana za Vancouver in hokejist Tomaž Razingar je bil zastavonoša v Sočiju.

Tudi zdaj je bil v igri hokejski reprezentant, tokrat Mitja Robar. Po odpovedi Jakova Faka, ki so ga prizadeli nekateri žaljivi komentarji, sta ostala le še Robar in Fabjanova, ki je v glasovanju po Facebooku v tesni tekmi zmagala. "To je odgovorna funkcija, da prvi pripelješ olimpijsko ekipo. Hkrati je tudi malce stresna. To je velika čast in v ponos mi bo nositi zastavo," je dejala izkušena tekmovalka, ki v Pjongčangu že "vadi" z manjšo zastavo, za kar, kot je povedala, skrbi radijski novinar Vala 202 Dare Rupar.

Slovenija je na zimskih olimpijskih igrah do zdaj osvojila 15 medalj, od tega dve zlati, štiri srebrne in devet bronastih. Ob tem so slovenski športniki prišli še do štirih kolajn pod zastavo nekdanje Jugoslavije. Pred štirimi leti je bil Soči z osmimi odličji nepozaben in dosežek bo skoraj nemogoče ponoviti. V Korejo je sicer odpotovalo 71 športnikov v devetih panogah. Tekmovali bodo v alpskem smučanju, biatlonu, deskanju na snegu, hokeju na ledu, nordijski kombinaciji, smučanju prostega sloga, smučarskih skokih, smučarskih tekih in sankanju.

Ruska dopinška afera in korejska sprava

Nekaj slovenskih športnikov še ni prišlo na prizorišče, nekateri pa bodo petkovo slovesnost izpustili, saj jih kmalu že čakajo prve tekme. Organizatorji napovedujejo zelo nizke temperature, ki so sicer v tem letnem času v Pjongčangu običajne, zato so za obiskovalce stadiona, ki sprejme 35.000 gledalcev, pripravili t. i. komplet za preživetje. Zaradi mraza so skrajšali program prireditve, katere osrednje sporočilo bo mir.

V prvih zimskih igrah v Koreji – leta 1988 je v Seulu gostila že poletne – bo sodelovalo 92 držav, za 102 kompleta medalj v 15 disciplinah pa se bo potegovalo več kot 2.900 športnikov. Pred igrami je največ prahu dvignila dopinška afera v Rusiji, zaradi česar so v Pjongčang prišli le določeni športniki največje države na svetu, ki bodo morali nastopati pod olimpijsko zastavo.

Največ pozornosti bo na petkovih igrah deležna domača reprezentanca, ki bo na stadion zakorakala pod eno zastavo skupaj s športniki iz Severne Koreje. Pred igrami so se politične napetosti na Korejskem polotoku umirile, Pjongjang je na največji športni dogodek poslal 22 tekmovalcev. Med njimi so tudi hokejistke, ki bodo sestavljale skupno reprezentanco polotoka z Južnimi Korejkami.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik