Naj olimpijski ogenj prežene mraz, vsaj kot glavno temo pogovorov

Skupen prihod Korejcev navdušil navijače

10. februar 2018 ob 05:49

Pjongčang - MMC RTV SLO

Olimpijski ogenj je v Pongčangu zagorel in igre so se uradno začele. S prvimi podelitvami medalj pa bodo tudi nizke temperature, o katerih je bilo prelitega toliko črnila, postale obstranska tema.

Športniki, ki so pred začetkom bojev za medalje v Pjongčangu kot po navadni deležni vprašanj o prvih olimpijskih vtisih in tekmovalnih ambicijah na največjem športnem dogodku na svetu, so do zdaj po vrsti odgovarjali tudi na vprašanja o privajanju oziroma spopadanju z mrazom. Vseeno se večina športnikov s tem ne ukvarja. Kot poudarjajo, je zelo mraz, težko je tekmovati, a so pač takšne razmere in se s tem ne bodo obremenjevali. Čeprav pa zelo nizke temperature lahko vplivajo ne samo na njih, ampak tudi na opremo.

V dneh pred igrami je bilo mnogokrat ponovljeno in poudarjeno, da so temperature ves čas pod ničlo. Spustijo se tudi pod -20 stopinj Celzija, najhuje pa je ob vetru, ki "poskrbi", da se zdi, kot da je še kakšna stopnja manj. Kanadski tekmovalec v skeletonu Kevin Boyer je zaradi vetra hojo po olimpijski vasi označil kar za nočno moro. "Več je vetra, hujši je mraz, ampak to so zimske razmere in to je pač treba sprejeti," je povedal Jakov Fak, ki je sicer za MMC dejal, da ima on zaradi prsta veliko težav s tem, a se bo pač moral prilagoditi.

Še posebej se je o mrazu veliko govorilo v povezavi s petkovo slovesnostjo ob odprtju. Na stadionu, ki so ga zgradili le za otvoritveno in zaključno slovesnost ter ga bodo po paraolimpijskih igrah kar razstavili, ni strehe in tudi sicer je precej odprt. Na generalki je bilo več kot 20 stopinj pod lediščem, decembra na koncertu naj bi imelo nekaj obiskovalcev težave zaradi podhladitve, med prireditvijo pa so se številni gnetli in greli na straniščih, kamor so se zatekli pred mrazom.

Brez zaščite obraza pri smukačih ne gre

Obiskovalce, za katere so pripravili tudi pripomočke za gretje, so organizatorji ves čas opozarjali, naj se oblečejo čim topleje in večplastno. Zaradi napovedi so nekateri športniki izpustili prireditev. Avstralska smučarka prostega sloga Lydia Lassila na primer ni želela tvegati in je zavrnila celo nošenje zastave. V italijanski reprezentanci so odsvetovali udeležbo športnikom, ki bi imeli kakršne koli zdravstvene težave, Američani pa so imeli posebej ogrevane jakne. Sicer je nekaj športnikov takoj po mimohodu zapustilo prireditveni prostor in se z avtobusi odpravilo nazaj v olimpijsko vas.

Sploh je pokrajina s Pjongčangom, ki jo ohlajajo vetrovi iz Sibirije in Mandžurije, del Koreje, kjer so temperature najnižje, hkrati pa je mesto, ki gosti igre, najhladnejše na svetu na tej zemljepisni širini. Športniki že najdejo načine za boj proti mrazu, a vseeno jim otežuje delo. Precej težav imajo alpski smučarji, ki tekmujejo v hitrih disciplinah. Že tako so v Jeongseonu najdlje oddaljeni od Gangneugna, kjer so ob Japonskem morju med olimpijskimi prizorišči temperature najvišje, hkrati pa smukači dosegajo hitrosti tudi več kot 100 km/h. "Pri takšni hitrosti te kar skuri, ja. Moraš imeti polepljen oziroma zakrit obraz," je povedal slovenski alpski smučar Boštjan Kline. Tudi Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je v ožjem krogu favoritov za smukaško krono, je dejal, da je ključna zaščita obraza: "Zelo je mrzlo. Pri smučanju imaš le smukaški dres, sicer pa si moraš polepiti obraz. Moraš poskrbeti, da ti ostane čim bolj toplo."

Igre v Svindalovi domovini, ko jih je leta 1994 gostil Lillehammer, so bile do zdaj najhladnejše. Nekateri pa napovedujejo, da bo Pjongčang podrl rekord. Zanimivo, da je pri organizaciji južnokorejsko mesto nasledilo Soči, kjer pa so bile do zdaj najvišje temperature na zimskih olimpijskih igrah. Kakšen dan so narasle tudi do +20 stopinj Celzija. Tudi pred tem v Vancouvru so bile dokaj nenavadno visoke temperature za to kanadsko mesto.

Tudi novinarji smo takoj po prihodu v Pjongčang oziroma Gangneung spoznali, na kaj so nas opozarjali. Če so ob obali, kjer je tudi medijska vas, temperature višje, pa smo dodatno občutili mraz na prizoriščih. Še posebej nas je prezeblo med kvalifikacijami skokov, saj so preizkušnje na skakalnicah zvečer. Ob tem je treba stati na snegu, ni druge podlage, in tako še hitreje pošteno zazebe. Snega sicer v Pjongčangu in okolici ni veliko oziroma ga sploh ni. Je le ob tekmovališčih.

Številni športniki so ob tem, da pogrešajo višje temperature, dejali tudi, da za zdaj še niso občutili pravega olimpijskega duha. Ob tem je res, da so se igre šele dobro začele. Uradno odprtje je bilo šele v petek in morda bo zdaj drugače. V dneh pred začetkom ni bilo veliko obiskovalcev ali turistov. Ob prizoriščih so bili le prostovoljci, drugi delavci, policisti, novinarji in seveda športniki. Gledalcev je bilo le peščica. Verjamemo pa, da bo kmalu drugače. Bilo je že na dan odprtja, ko je bilo vidno več policije in ljudi, ki skrbijo za varnost. Gneča ob in na prizoriščih je že večja, pogostejši in podrobnejši pa so pregledi. Velika gneča je bila tudi ob koncu slovesnosti ob odprtju.

V Pjongčangu je zaplapolala olimpijska zastava, športniki so podali prisego in zagorel je olimpijski plamen. Osrednje sporočilo iger je mir, znotraj tega pa sprava med Severno in Južno Korejo. Športniki, ki so na stadion zakorakali skupaj pod zastavo z modro silhueto korejskega polotoka, so navdušili domače navijače. Da šport lahko poruši politične ovire, torej dokazujejo korejski športniki. Članici skupne hokejske reprezentance sta baklo prinesli umetnosti drsalki Juni Kim, ki je prižgala ogenj. Naj igre zares minejo v miru in športnem oz. olimpijskem duhu. Naj se začne!

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik