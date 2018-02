Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Norvežanke so bile najboljše ob menjavi smuči. Foto: Reuters Sorodne novice Smučarke tekačice z mislimi usmerjene v šprint Dodaj v

Obratno kot v Sočiju: Kalla zlata, Björgenova srebrna

Prenos na TV Slovenija 2 in naši spletni strani

10. februar 2018 ob 07:38,

zadnji poseg: 10. februar 2018 ob 08:55

Pjongčang - MMC RTV SLO

Charlotte Kalla je v Pjongčangu osvojila prvo olimpijsko zlato, švedska smučarska tekačica je bila najboljša v skiatlonu.

Drugo mesto je osvojila Norvežanka Marit Björgen, kar pomeni ravno obraten razplet v primerjavi z igrami v Sočiju, kjer se je na najvišjo stopničko povzpela Norvežanka. Bronasto medaljo je osvojila Finka Krista Parmakoski.

Odločilni trenutek 3 km pred ciljem

Prvi del 15 kilometrov dolge preizkušnje je potekal v klasičnem koraku in je po pričakovanju pomenil zgolj sredstvo za redčenje vodilne skupine. Ob menjavi smuči so se v ospredje postavile najboljše tekmovalke. Kalla je potegnila tri kilometre pred ciljem, ko so se tekačice spopadle z največjim vzponom. Le v nekaj metrih si je nabrala slabih deset sekund prednosti, ki jih je varno držala vse do konca.

Tretje zlato za Kallo

To je za Charlotte Kalla tretja zlata medalja, v Vancouvru je bila najboljša na 10 kilometrov prosto, v Sočiju pa v štafeti.

Edina slovenska predstavnica Manca Slabanja je celotno preizkušnjo tekla povsem na začelju.

Skiatlon, 7,5 km + 7,5 km (Ž): 1. C. KALLA ŠVE 40:44,9 2. M. BJÖRGEN NOR +7,8 3. K. PARMAKOSKI FIN 10,1 4. E. ANDERSSON ŠVE 10,9 5. J. DIGGINS ZDA 14,7 6. N. VON SIEBENTHAL ŠVI 17,6 7. T. STADLOBER AVT 26,6 8. N. NEPRAJEVA RUS 33,0 9. H. WENG NOR 40,7 10. S. NILSSON ŠVE 48,9 ... 59. M. SLABANJA SLO 7:12,9

S. J.