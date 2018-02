Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Klemen Kosi bo tekmoval na svojih drugih olimpijskih igrah. V Sočiju je nastopal v vseh petih disciplinah, tokrat ga v obeh tehničnih disciplinah ne bo zraven. Foto: Reuters VIDEO Moški smuk: tanka je meja... Sorodne novice Krivulja slovenskega moškega smuka v padcu Dodaj v

Pred potjo v polarno Korejo še v Dubaj na surf

Pen: Kline bo imel vsaj še 20 vrhunskih izidov

1. februar 2018 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski smukači pred olimpijskimi igrami nimajo razlogov za optimizem, a sporočajo, da je meja med uspehom in neuspehom pogosto zelo tanka.

Že danes potuje reprezentanca v Dubaj, kjer se bo do nedelje kondicijsko pripravljala na olimpijske preizkušnje, hkrati pa se bo že prilagajala časovni razliki. A bolj utegne na telo vplivati temperaturna razlika, saj se bodo po vroči puščavski avanturi znašli na mrzlem prizorišču olimpijskih iger v Pjongčangu, kjer bodo temperature krepko pod minus 10. "To ne bi smelo predstavljati težav. Tudi poleti grem z morja na ledenik in doživim temperaturno razliko, visoko 40 ali 50 stopinj," pravi Klemen Kosi, ki upa, da bo lahko ta konec tedna v Dubaju tudi deskal, saj je to njegov priljubljen poletni konjiček.

V Garmischu postavil smukaški izid sezone

26-letni Mariborčan je v Sočiju tekmoval v vseh petih disciplinah: "To je bila velika čast, a vseh ciljev nisem izpolnil. Že takrat sem si rekel, da bi jih rad na naslednjih. Zadnja tekma svetovnega pokala mi je bolje uspela in verjamem, da lahko boljše občutke prenesem tudi na najpomembnejše tekme zadnjih štirih let. Spremenil sem nekaj nastavitev in delal na tehniki, spremembe so vplivale pozitivno." Kosi, ki bo v Južni Koreji tekmoval v smuku, superveleslalomu in kombinaciji, je bil v Garmischu 25., kar so njegove edine točke svetovnega pokala v smuku v tej sezoni. V Sočiju je bil na smuku 24.

Odločajo malenkosti

Boštjan Kline, ki je lani dočakal smukaško zmago v svetovnem pokalu, je letos daleč od vrha in na smukih še ni bil med dvajset. Vseeno ga ni zagrabila panika, prav tako ne spreminja cilja, ki ga je imel pred sezono - osvojiti olimpijsko medaljo. "Med vrhunskim in povprečnim rezultatom je tanka meja, odločajo malenkosti. Na olimpijskih igrah se lahko zgodi marsikaj, stvari gredo lahko tudi v pravo smer." Februarja 2016 je bil Kline na olimpijski generalki tako v smuku kot v superveleslalomu enajsti. Da ni pozabil smučati, opozarja tudi trener za hitre discipline Peter Pen: "Vemo, česa je sposoben. Ima deset vrhunskih rezultatov in vsaj dvajset jih bo še imel."

Vsak olimpijski nastop trdo prigaran

Ker rezultati slovenskih smukačev to zimo niso tako spodbudni kot v prejšnjih sezonah, se je pojavilo nekaj očitkov na spletnih forumih, da je med slovenskimi potniki na olimpijske igre kar nekaj "turistov", ki nimajo možnosti za odmeven dosežek. Klemen Kosi odgovarja: "Vsak ki gre na olimpijske igre, je moral trenirati vse življenje. Konkurenca je huda. Nobenega turista ni. Se pa zavedam, da medalje dobijo le prvi trije in da to na največjih tekmovanjih seveda šteje več kot sam nastop. Pravijo, da kdor čaka, dočaka. Jaz zadnja štiri leta nisem le čakal na novo priložnost, sem tudi trdo delal."

Tomaž Okorn