Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Prikupna tiger Soohorang in medved Bandabi, ki je sicer maskota paraolimpijskih iger, pozdravljata obiskovalce na vsakem koraku. Foto: MMC RTV SLO Pogled na medijsko vas v Gangneungu. Foto: MMC RTV SLO Besede očeta olimpijskih iger moderne dobe Pierra de Coubertina. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Prihod v Pjongčang je spomnil na šok za jamajško ekipo v bobu

Prireditelji že povsem pripravljeni na začetek

6. februar 2018 ob 12:25

Pjongčang - MMC RTV SLO

V več kot 8.600 kilometrov od Ljubljane oddaljenemu Pjongčangu, kamor smo potovali 28 ur, je odštevanje pred začetkom 23. olimpijskih iger pri koncu.

Največji športni dogodek se bo uradno začel v petek s slovesnostjo ob odprtju (12.00), ko napovedujejo na stadionu izjemno nizko temperaturo. Športniki bodo olimpijske naprave preizkusili že predtem, dan pozneje pa bodo podelili tudi prve komplete medalj. Med drugim tudi skakalcem, kar bo eden izmed slovenskih vrhuncev iger pod petimi krogu. Kvalifikacije na srednji napravi bodo lovci na daljave imeli že v četrtek.

Izmed slovenskih športnikov so bili na prizorišču prvi biatlonci, zdaj pa se jim je pridružila že večina. Na letališču Inčon smo tako na primer srečali specialiste za hitre discipline alpskega smučanja, ki so se po odhodu iz Zagreba ustavili še na kratkih kondicijskih pripravah v Dubaju. Nekateri so odšli iz Slovenije, drugi pa, tako kot recimo skakalci, ki so se proti Južni Koreji po svetovnem pokalu v Willingenu odpravili iz Frankfurta. Najpozneje bodo prišli deskarji v alpskih disciplinah, ki jih tekme čakajo tik pred koncem iger.

Skupaj smo potovali 28 ur. Pot nas je prek Zagreba in Dohe vodila do Seula, nato pa z vlakom do Gangneunga, kjer smo nastanjeni mediji. Z vzhoda, kjer je letališče Inčon, ki je bilo v preteklosti po mnenju potnikov že izbrano za najboljše letališče na svetu, je vožnja z vlakom na zahod države ob Japonsko morje trajala dobri dve uri. Ko smo prispeli na cilj, nas je pošteno "zarezal" mraz, da smo dobili tisti "olimpijski filling" jamajških tekmovalcev v bobu iz Ledenih stez. V Pjongčang je sicer prišla ženska posadka te karibske države v bobu.

Prireditelji že popolnoma pripravljeni na začetek

Prihod v nastanitev v 17-nadstropnih stanovanjskih blokih je bil tako za vse nas prava odrešitev. Po napovedih naj bi bile igre najbolj mrzle do zdaj. Temperature so krepko pod nič stopinj Celzija. Stanovanja, kjer prebivamo novinarji, so popolnoma nova in zelo urejena. Ker so nekatera že prodana, pa popolna uporaba vseh pripomočkov v njih ni dovoljena. To so moje prve olimpijske igre, zato ne morem primerjati s predhodnimi organizatorji, a drugi kolegi, ki imajo pri tem več izkušenj, vsi soglasno poudarjajo, da so končno prireditelji že pred začetkom popolnoma pripravljeni na tako velik dogodek. Kar se tiče Pjongčanga, se povsem strinjam. Dodam lahko, da je za zdaj res BP.

Tudi vsa logistika poteka tekoče, prostovoljci so izjemno uslužni in prijazni. Tako so nam na primer, ko smo bili nekoliko prezgodnji za avtobus za medijsko vas, odstopili nekaj mesta v svojih prostorih in nam ponudili prigrizke. V bližini medijske vasi sta obe hokejski dvorani in dvorane za krling, umetnostno drsanje ter hitrostno drsanje na kratke in dolge proge. Druga prizorišča so oddaljena od 35 do 75 kilometrov oziroma od dobre pol ure do približno 70 minut vožnje.

Zimske olimpijske igre so tretjič v Aziji, sicer pa bo olimpijski ogenj šestič zagorel na tej celini. Južna Koreja po Seulu leta 1988 drugič gosti olimpijsko elito, a tedaj so se kolajne podeljevale na poletnih. S Pjongčangom se tudi začenja serija olimpijskih iger v Aziji, saj sledijo še poletne čez dve leti v japonski prestolnici Tokio, naslednje zimske pa bodo čez štiri leta v Pekingu. Kitajsko glavno mesto je pred desetimi leti organiziralo poletne olimpijske igre. Te so bile še leta 1964 v Tokiu, ki bi sicer morale biti že 24 let prej, v letih 1972 in 1998 pa so Japonci organizirali tudi zimske igre, in sicer v Saporu ter Naganu.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik