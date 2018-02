Prvi tekmovalni dan v ospredju skakalci na srednji napravi

V soboto na tekmovališčih osem Slovencev

9. februar 2018 ob 17:18

Pjongčang - MMC RTV SLO

Olimpijski ogenj v Pjongčangu je zagorel, boji za olimpijske medalje se lahko začnejo. V soboto bodo podelili pet kompletov odličij, tudi skakalcem na srednji napravi.

Pričakovano so vsi štirje slovenski skakalci opravili četrtkove kvalifikacije, niso pa blesteli. Še najboljši je bil Peter Prevc na 14. mestu. Jernej Damjan je bil 16., Tilen Bartol 22. in Timi Zajc 29. Bati se je močnega vetra, seveda pa si nihče ne želi, da bi na tako pomembni tekmi vreme preveč krojilo dogajanje.

Prvi olimpijski nastop čaka tekačico Manco Slabanja. Pred njo je preizkušnja v skiatlonu na 2 x 7,5 kilometra, medtem ko se bosta biatlonki Urška Poje in Anja Eržen preizkusili v sprinterski preizkušnji na 7,5 kilometra.

Sankač Tilen Sirše bo opravil uvodni sankaški preizkušnji v enosedu.

Poleg omenjenih preizkušenj v smučarskem teku, biatlonu in skokih bodo dva kompleta odličij podelili še v ženskem hitrostnem drsanju na 3000 metrov ter v moškem hitrostnem drsanju na kratkih progah na 1500 metrov. Na sporedu so še kvalifikacijski oziroma predtekmovalni boji v deskanju na snegu v snežnem parku, hitrostnem drsanju na kratkih progah, sankanju, kerlingu in ženskem hokeju na ledu.

Dodajmo, da bodo v Pjongčangu tudi slavnostno odprli Slovensko hišo.

Smuk dan pozneje?

Nedeljski moški smuk v alpskem centru Džongson bi lahko zaradi premočnega vetra prestavili na ponedeljek, je povedal prvi mož tekmovanj Mednarodne smučarske zveze Markus Waldner. Predvidevajo, da naj bi v nedeljo pihal veter z okrog 55 kilometri na uro in bi morali zato ustaviti gondolo.

Sobotni spored, ob 2.00:

Deskanje na snegu, slopestyle (M), kvalifikacije

Ob 8.15:

Smučarski teki, skiatlon (Ž), 15 km

Ob 8.40:

Hokej (Ž): Japonska - Švedska

Ob 11.00:

Hitrostno drsanje - kratke proge, 1.500 m (M), finale

Ob 11.10:

Sankanje, enosed (M), 1. in 2. vožnja

Ob 12.00:

Hitrostno drsanje, 3.000 m (Ž)

Ob 12.15 (prenos na TVS 2/MMC):

Biatlon, šprint (Ž), 7,5 km

Ob 13.10:

Hokej (Ž): Švica - Južna Koreja

Ob 13.35 (prenos na TVS 2/MMC):

Smučarski skoki, srednja skakalnica (M)

T. O.