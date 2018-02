Slalom (Ž): Shiffinova skoraj pol sekunde za Holdenerjevo

Na štartu so tri Slovenke

16. februar 2018 ob 01:54,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 02:49

Pjongčang - MMC RTV SLO

Wendy Holdener je s štartno številko 1 sijajno odpeljala prvo vožnjo olimpijskega slaloma. Mikaela Shiffrin si je pošteno oddahnila po zlati medalji v veleslalomu, v prvi vožnji slaloma pa ni našla pravega ritma in zaostaja 48 stotink.

Švicarka ima 20 stotink naskoka pred Švedinjo Frido Hansdotter, na tretjem mestu je njena rojakinja Anna Swenn Larsson. Shiffrinova bo napadla s četrtega mesta.

Maruša Ferk je zaostala dve sekundi in 40 stotink. Razočarala je Ana Bucik, ki je naredila številne napake in zaostala kar tri sekunde in 20 stotink.

A. G.