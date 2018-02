Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Chloe Kim je bila razred zase v snežnem žlebu. Foto: Reuters Anastazija Brizgalova in Aleksander Krušelnicki se veselita medalje v novi olimpijski disciplini. Foto: Reuters Dodaj v

Slovenska deskarja obstala v kvalifikacijah

Najstnica Chloe Kim olimpijska prvakinja v snežnem žlebu

13. februar 2018 ob 03:53,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 07:22

Pjongčang - MMC RTV SLO

Chloe Kim je upravičila vlogo favoritinje v snežnem žlebu. 17-letna ameriška deskarka se je veselila zlate medalje na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Srebrno medaljo je osvojila Kitajka Džjaju Liu, bron pa Američanka Arielle Gold. Kimova je za svojo najboljšo finalno vožnjo osvojila skoraj popoln izkupiček. 98,25 točke je prejela v tretji vožnji, ko je že vedela, da ima zlato medaljo že zagotovljeno. Liu je zbrala 89,75, Goldova pa 85,75 točke.

Na četrtem mestu je končala še ena Američanka Kelly Clark, ki je brez odličja ostala v tretji vožnji, ko jo je z odra za zmagovalke potisnila rojakinja Goldova. 34-letna Clarkova je na zimskih olimpijskih igrah osvojila že tri medalje v snežnem žlebu. Zlata je bila leta 2002 v Salt Lake Cityju, leta 2010 v Vancouvru, leta 2014 v Sočiju pa je zasedla tretje mesto. Slovenska deskarka Kaja Verdnik je svoje prve olimpijske igre končala v ponedeljkovih kvalifikacijah snežnega žleba. Zasedla je 21. mesto.

Slovenca obstala v kvalifikacijah

V isti disciplini so potekale kvalifikacije za moške, kjer je najboljšo oceno prejel dvakratni olimpijski prvak Shaun White (98,50). Oba Slovenca sta obstala v kvalifikacijah, Tim Kevin Ravnjak (72,50) je osvojil 16. mesto, Tit Štante (52,25) pa 25. mesto med 29 tekmovalci. V finale se je uvrstilo najboljših 12 deskarjev.

Bron za ruski par

Končuje se tekmovanje v kerlingu za mešane dvojice. Rusa Anastazija Brizgalova in Aleksander Krušelnicki sta v boju za bron brez težav premagala Norvežana Kristin Skaslien in Magnusa Nedregottna. Kasneje se bosta za zlato udarila kanadski in švicarski par.

Končno so z nastopi začeli alpski smučarji, kombinacijo je pričakovano dobil Marcel Hirscher, najboljši Slovenec Štefan Hadalin je bil osmi.

Torkov spored, ob 8.40:

Hokej (Ž): Kanada - Finska

Ob 9.30:

Smučarski teki, šprint (M/Ž), klasično, kvalifikacije

Ob 11.00:

Hitrostno drsanje - kratke proge, 500 m (Ž), finale

Ob 11.30:

Sankanje, enosed (Ž), 3. in 4. vožnja

Ob 12.00:

Smučarski teki, šprint (Ž), klasično, finale

Smučarski teki, šprint (M), klasično, finale

Hitrostno drsanje, 1.500 m (M)

Ob 12.05:

Kerling, mešane dvojice, finale

Ob 13.10:

Hokej (Ž): ZDA - Rusija

Torkove končne odločitve:

Deskanje, snežni žleb (Ž): 1. C. KIM ZDA 98,25 2. J. LIU KIT 89,75 3. A. GOLD ZDA 85,75 Alpsko smučanje, kombinacija (M): 1. M. HIRSCHER AVT 2:06,52 2. A. PINTURAULT FRA +0,23 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,02

